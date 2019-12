Lukijoilta: Alavuden päätökset ”pitkien pyhien” puheenaiheita!

Alavuden kaupunginvaltuuston vuoden lopussa tekemät päätökset ovat olleet ”pitkien pyhien” kiihkeimpiä puheenaiheita paikkakunnalla. Ihmetystä ovat eniten herättäneet komean kaupungintalon purkupäätös hatarin perustein, vanhan taidekeskus Harrin korjaus 500 000 eurolla ja Kuusiolinnan Terveys Oy:n osakkaiden myynti noin 9 miljoonalla eurolla Pihlajalinna Oyj:lle.

Poikkeuksetta olen päättäjänä saanut kuunnella paheksuntaa erityisesti kaupungintalon purkamisesta ja Harrin rahoituksesta. Ymmärrystä eivät ne ole saaneet!

Alavuden kaupunginvaltuuston joulukuun kokouksessa melkein jokaisessa ryhmäpuheenvuorossa rutistiin heikentyneestä kaupungin rahatilanteesta. Velkaakin otetaan rutosti lisää ja se kohoaakin jokaista kaupunkilaista kohden yli 4 000 euron! Silti puhutaan vahvasta taloudesta?

Muistan, kun Töysän kuntavelka nousi asukasta kohden yli 2 000 silloisen markan. Sitäkös me päättäjät ja kuntalaiset kauhisteltiin!

Mutta, mutta, kun nyt Alavuden kuntakokouksessa höpistiin huolestuneisuutta näköpiirissä olevista rahoitusvaikeuksista, niin heti puheiden jälkeen avattiin rahahanat turhiin toimenpiteisiin. Samalla kyllä puhuttiin tärkeistä terveyskeskuksen ym. korjaustapeista.

Taidekeskus Harrin korjauksiin päätettiin äänestyksen jälkeen peräti noin 500 000 eurolla. Meistä valtuutetuista vain kahdeksan vastusti tässä vaiheessa vanhan, mutta nytkin käyttökelpoisen rakennuksen suurta investointia.

Samassa kokouksessa päätettiin purkaa hieno ja homeenhajuton kaupungintalo. Eivät auttaneet meidän purkamista vastustaneiden seitsemän valtuutetun puheenvuorot ja homeen olemassa olemisen tarkemman tutkimisen vaatimukset.

Äänestyksen tuloksena purku laitetaan toimeen, jos ei valituksia saada aikaiseksi.

Minunkin mielestäni olisi Harrin harkinta järkevämpi kuin kaupungintalon hajottaminen. Harrin hienolle rantatörmälle pitäisi rakentaa vetovoimainen asuntoalue ja paljon muuta houkuttelevaa käyttökohdetta...?

Ja mikä pahinta kaupungintalon purkaminenkin tulee maksamaan joidenkin laskemien mukaan jopa miljoona euroa!

Komea kaupungintalo keskeisellä paikalla olisi ehdottomasti parempi säilyttää. Tehdä siitä taide- ja kokoontumiskeskus. Lähes 70 eri huonetta takaisi tällaiseen Toimintojen Taloon hyvät mahdollisuudet. Eikä maksaisi paljon! Tiloihin mahtuisivat maitokannut, tauluja seinille suunnaton määrä moneen kerrokseen.

Nykyinen ”kannukeskus”, Keskisen kyläkauppa olisi tietenkin paras, 180 000:n ja 94 000 eurolla kaupungin ostamien maitokannujen sekä taulujen näyttelytilaksi. Mutta sehän ei enemmistölle päättäjille passaa, kun pelätään Keskisen hyötyvän liikaa.

Kaupungintalosta muodostuisi Alavuden keskustaajaamankin matkailullisesti helposti tavoitettava vetovoimainen kohde, Harrin uimalan lisäksi. Valtuustosali palvelisi edelleen kuntakokouksia ja muita kokoontumisia jne.

Mikä parasta, home ei haise tällä hetkelläkään kaupungintalolla. Alkuitiöitäkään ei ole meinannut löytyä kuin jostakin alimman kerroksen, huonosti ilmastoidusta ja hoidetuista tiloista, joissa maamassat ovat ulkopuolella seinää vasten.

Jo nyt tyhjillään olevan matalimman, osuuspankin talon puoleisen osan seinät kannattaisi purkaa ja katto sekä kantavat pilarit säilyttää. Näin saataisiin hyvät tilat mm. autojen pysäköintiin jne.

Monet kymmenet virkailijat talossa työskentelevät edelleen pirteinä, ilman ”homehaittojen” tuntemusta. Mutta jos heihinkin tarttuvat nykyajalle muotia olevat home- ja ilmastohaitat, niin hienoja huippulaatuisia tiloja on kaupungin omistuksessa tuhansia neliötä mm. Fasarissa, Töysä-talossa, tyhjillään olevissa liikekiinteistöissä, Lutrassa ym. Ja jos lisätilojen tarvetta on, niin virastotalon voi ostaa puoleen hintaan, mitä kaupungintalon purku tulee maksamaan ym. Hotelli on jo kaupungin omistuksessa ja huolenpidossa...

Mutta moniko enää varsinaista yhden rakennuksen kaupunginvirastoa tarvitsee. Kaikki asiainhoito on suunnattu hoidettavaksi netin avulla.

Itse tykönään voi jokainen todeta: Koska viimeksi on käynyt kaupungintalossa asioita hoitamassa? Virkailijoitakin on vielä runsaasti liikaa kuntaliitoksen seurauksena kasvattamassa byrokratiaa.

Pentti Hautala

Töysä