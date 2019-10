Lukijoilta: Alavuden kannukauppa kiihottaa

Lukijoilta: Kouluväkivallasta puhuttava sen oikealla nimellä

Koulukiusaamisen vaikutukset ovat jälleen näkyneet uutena surullisena tragediana Suomen historiassa. On yhteiskunnalle kestämätöntä, kuinka vuodesta toiseen osaa kiusaamistapauksista vähätellään. Väkivalta on aina väärin tapahtuipa se koulussa, kotona tai kadulla kulkiessa ja olipa se henkistä tai fyysistä. Nyt on aika puhua kiusaamisesta sen oikealle nimellä – väkivaltana. Lue lisää