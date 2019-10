Lukijoilta: Aina suomalaisen ruuantuotannon puolella

On ihmeellistä, kuinka lihansyönnin vähentämiseen liittyvään keskusteluun tuodaan aina vääristelevä ajatus siitä, että asiassa syytettäisiin suomalaista tuottajaa ja että suomalaista ruuantuotantoa haluttaisiin ajaa alas. Tähän samaan sortuu myös Mikko Savola (kesk.) vastauksessaan minulle Ilkan mielipiteessä 25.10.

Meillä on laaja käsitys tutkijoiden kesken siitä, että lihansyöntiä on pakko vähentää ilmastosyistä. Meillä on vahva näyttö tilastojen ja THL:n kautta, että ruokavalioomme kuuluu nykyään aivan liikaa lihaa. Nämä faktat eivät muutu millään puheilla.

Suomalainen tuottaja ei tietenkään ole syyllinen tähän maailman muuttumiseen ja nykyiseen ahdinkoon. Sen sijaan syyllisiä ovat poliitikot, jotka eivät ole olleet halukkaita tekemään jo aikoja sitten tarvittavia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tai onnistuneet löytämään uudistuksia tuottajien ahdingon parantamiseksi.

Monien tuottajien ongelmaksi on koitunut myös tehotuotanto, johon pienemmät tilat eivät ole pystyneet vastaamaan. Lihan hintaa on toki saatu tiputettua todella alas ja se onkin nykyään liiankin helppo valinta kaupanhyllyltä. Samalla se on kuitenkin tuonut eteen myös sen, että tuottajan pitää pystyä tuottamaan jatkuvasti isompia määriä elantonsa eteen.

Tuottajien kauan sitten alkaneesta ahdingosta ei voi myöskään syyttää lihansyönnistä nyt käytävää keskustelua eikä ihmisiä ja yrityksiä, jotka valitsevat kasvisruuan. On huomattava, että useimmat valitsevat mahdollisuuksien mukaan suomalaista tuottajaa tukevia kasvistuotteita.

Kyse ei siis ole avokadojen ja riisin syönnistä, jolla myös käytävää keskustelua viedään tahallaan harhaan.

On myös erikoista, kuinka monessa julkisessa keittiössä käytetään edelleen ulkomaalaisia tuotteita vaikka puhutaan suomalaisen tuotannon tärkeydestä. Tässä kohtaa kannattaakin katseet siirtää kuntien ja kaupunkien valtuustoihin ja katsoa, minkä puolueiden edustajia niissä istuu enemmistönä päätöksiä tekemässä.

Meidän pitää muuttaa järjestelmää maatalouden osalta siten, että kaikki tuottajat saavat tarvittavan rahallisen että fyysisen tuen. Jokaisesta suomalaisesta laadukkaasta raaka-aineesta pitää myös saada tuottajalle oikeanlainen korvaus.

Suomalainen tuottaja on tunnollinen määräysten edessä ja useimmat tekevät varmasti kaikkensa löytääkseen mahdollisimman päästöttömän tavan tuotannolleen. Päästöjä onkin monessa suhteessa saatu jatkuvasti alaspäin. Valitettavasti se ei poista sitä tosiasiaa, että meidän tulee pystyä tarkastelemaan asiaa myös sen kautta, että tulevaisuudessa siirrytään vähemmän lihaa ja maitotuotteita sisältävään ruokavalioon. Se tulee vaikuttamaan ruuantuotannon kehittymiseen.

Suomalaisen tuottajan tukemiseen on tähdännyt myös vuosi sitten julkaistu Vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma, joka on saanut kehuja usealta taholta. Olisiko siis aika yrittää löytää yhdessä ne ratkaisut tuottajien ongelmiin sen sijaan, että käydään jatkuvaa kinaa yhden raaka-aineen kohdalla?

Todennäköisesti Savolankin kanssa olemme hyvin samoilla linjoilla sitten, kun todellisia elintarvikeketjuun liittyviä päästövähennyskeinoja pohditaan ja unohdetaan eri ryhmiin kohdistuvat ennakkoluulot.

Tuomas Ojajärvi

puheenjohtaja

Vaasan vaalipiirin Vihreät