Lukijoilta: Aallon toiminta ihmetyttää

Vihreiden puheenjohtajan, kansanedustaja Touko Aallon puolustaminen eduskuntaryhmänsä lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen menettelyä ihmetyttää tämän yrittäessä estää pakkopalautusta Berliiniin lähdössä olevassa lentokoneessa. Aino Pennanen ei ilmeisesti tiennyt, minkä vuoksi kyseistä henkilöä ollaan palauttamassa, eikä sitäkään, mihin hänet aiotaan palauttaa.

Jos laissa on vikaa, lainsäätäjä Aallolla on mahdollisuus vaikuttaa lakien muuttamiseen. Vihreiden toiminta erityisesti täällä Kuopion suunnalla on muutenkin ihmeellistä. Kaikki Kuopion kaupunginvaltuuston vihreät jäsenet olivat sitä mieltä, että lähelle kaupungin ydinkeskustaa, puhtaan Kallaveden äärelle, on rakennettava vesistöä likaava havupuusellutehdas. Kun ilmasto, maaperä ja vesi saastuvat ilmastonmuutoksen myötä. hyvinvointi ja terveys vaarantuvat.

Jos Pentti Linkola kuulee vihreiden menettelystä havupuuselluttehdas-asiassa, hän korkeasta iästään huolimatta heittää koko voltin kolmella kierteellä taaksepäin.

Taito Taskinen

Kuopio