Lukijoilta: 10 000 työpaikkaa tarjolla

Suomi on Euroopan johtavia maita uusiutuvan energian hyödyntämisessä, mutta energiaomavaraisuus on heikko kohtamme. Kymmenessä vuodessa maksamme aina yhden Suomen valtion vuoden budjetin verran rahaa ulkomaille. Lähinnä itään.

Energiaomavaraisuudesta ja Suomen huoltovarmuudesta kannetaan huolta, mutta huolehtiminen ilman aktiivisia toimenpiteitä ei riitä.

Bioenergia ry:n mukaan kotimainen energia työllistää suoraan ja välillisesti noin 30 000 työntekijää. Kysymys kuuluu, miten voisimme saada kotimaisuusasteen energiantuotannossa nousemaan ainakin 50 prosenttiin. Tuo lisäys parantaisi vaihtotasettamme miljardilla, parantaisi huoltovarmuutta ja loisi yli 10 000 uutta työpaikkaa.

Tarvitsemme sellaiset energiatalkoot ja ajattelutavan, että kotimainen energia on aina suositeltavampi vaihtoehto kuin tuontienergia.

Viime aikojen tutkimukset osoittavat, että Suomen väestön keskittyminen kiihtyy. Haja-asutusalueiden työllistämismahdollisuudet heikkenevät. Kehitys ei ole hyvä. Suomi tarvitsee lisää kotimaista energiaa ja haja-asutusalueet työtä. 10 000 uuden työpaikan eteen kannattaa taistella, sillä kotimaisen energia-alan uudet työpaikat syntyvät maaseudulle ja pienempiin taajamiin. Ne ovat pysyviä työpaikkoja ja lisäävät paikallista hyvinvointia. Paikallisen energian ympärillä pyörivä raha jää paikkakunnalle.

Kun puhun kotimaisesta energiasta, tarkoitan energiapuuta, turvetta, lantaa, olkea, teollisuuden sivuvirtoja tai jyvän kuoria. Energialähteitä, joista voimme paikallisesti tuottaa lämpöä, sähköä tai uusiutuvia biopolttoaineita.

Helpoimmin asian ymmärtää, kun puhutaan energiapuusta. Kun paikallinen lämpölaitos laitetaan lämpiämään öljyn sijaan hakkeella, itse laitokselle ei synny montaa työpaikkaa. Mutta korjuuketju voi työllistää kymmenkertaisen määrän ihmisiä. Puun myyjät saavat tuloja ja kaikki paikalliset yrittäjät, jotka tuottavat palveluja saavat lisätuloja ja maksavat lisää veroja. Kerrannaisvaikutukset ovat merkittävät.

Energia-asioissa täytyy olla isänmaallisen itsekäs. Paikallinen ja kotimainen on aina turvallisempi ja parempi vaihtoehto kuin tuontienergia. Usein se on myös pitkällä tähtäimellä edullisin vaihtoehto. Tuuli-, vesi- ja aurinkoenergia ovat hyviä uusiutuvia sähköntuotantomuotoja. Jos kotimainen sähkö loppuu, voimme tuoda sähköä naapureista. Itse asiassa yli viidennes Suomen sähköstä on tuontisähköä. Omavaraisuutta on parannettava kuitenkin siinäkin.

Lämpöenergia onkin sitten vaikeampi rasti. Siinä olemme oman onnemme seppiä. Pidetään Pohjanmaalla ohjat omissa käsissämme.

Janne Sankelo (kok.)

eduskuntavaaliehdokas

Kauhava