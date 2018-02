Lukijoilta: Yli sadan lampaan ampumisella kivitettiin yrittäjää

Lukijoilta: Jaettu ilo on kaksinkertainen, jaettu suru puolittuu

Toivon, että jokaisella lapsella maailmassa olisi joku, joka lohduttaa. Lapsen on vaikea kestää murheita yksin. Jaettu ilo on kaksinkertainen ja jaettu suru puolikas. Ihminen on vuorovaikutuksellinen. Lue lisää