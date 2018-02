Lukijoilta: Viitaharjun komppania sotatiellä 1918

Haapamäen komendanttina helmikuussa 1918 toiminut Lappajärven nimismies Ilmari Sarkkila kokosi Lappajärven, Vimpelin ja Ylihärmän suojeluskuntalaiset yhdeksi yksiköksi, jonka virallinen nimi oli 1. eteläpohjalainen komppania. Sitä kutsuttiin päällikkönsä mukaan myös Viitaharjun komppaniaksi.

Yksikön miehistön nimiluettelo on säilynyt Lappajärven suojeluskunnan papereissa. Vimpeliläislähtöisellä Erkki Rintalalla on hallussaan 8.3.1918 Vilppulassa päivätty koneella kirjoitettu miehistöluettelo. Versiossa on lisäksi merkitty ryhmänjohtajat ja lähin omainen, mutta siitä on kadonnut yksi liuska. Siten vimpeliläisjoukkueen ja 5. eli lappajärveläis-härmäläisen joukkueen ryhmänpäälliköt eivät ole selvitettävissä. Nimissä ja syntymävuosissa on horjuvuutta verrattuna veteraanimatrikkelien tietoihin.

Yksikössä oli 223 miestä, joista Lappajärveltä 96, Ylihärmästä 79, Vimpelistä 39 ja muista kunnista 9. Viitaharjun komppanian miehistön kokoonpanossa riittäisi selvitettävää, kun 15.3.1918 kaatuneesta yhdeksästä ylihärmäläisestä kolmen, Matti Ikolan, Aukusti Välikankaan ja Iisakki Isohellan nimiä ei ole miehistöluettelossa.

Tämä selittynee sillä, että he olivat saapuneet yksikköön muita myöhemmin ja aiheuttaa kysymyksen komppanian täydennysmiesten kokonaismäärästä. Ehkä osa vapaussotaveteraaneista merkittiin matrikkeleissa taistelleen ”Viitaharjun komppaniassa ”, kun soturin omaiset eivät enää tienneet matrikkelin tekovaiheessa hänen tarkkaa sotatietään ja toisaalta yksiköllä on ainakin Lappajärvellä edelleen legendan maine.

Joukkueenjohtajina toimivat Vimpelin sotakoulun käyneet lappajärveläiset Väinö Lilja, Matti Rantakangas ja Antti Lamminen sekä Jonathan Hymander (Hyvämäki) Vimpelistä ja Jaakko Karhumäki Ylihärmästä. Lappajärveläinen poliisi Juho Harju, hänkin Vimpelin sotakoulun käynyt, oli komppanian vääpeli ja lappajärveläinen opettaja M.J. Leinonen varusmestari.

Komppania palasi lomalta Tampereelle 17.4.1918 aikaisempaa runsaslukuisempana ja mukaan oli liittynyt uusia miehiä.

Vieläkin suurempi kysymys on sadan miehen häviäminen Tampereen tiellä, kun Aleksanterin kirkon portailla otetussa kuvassa on jäljellä enää noin 65 miestä. Sotatielle lähdettäessä miehiä oli ollut 223 ja kun kaatuneita ja haavoittuneita oli noin 60, oli hävikki satakunta miestä Mannisen taistelun 15.3. ja Tampereen valtauksen välillä.

Ilmeinen nikamakohta oli, kun komppaniasta lähti omavaltaisesti lomalle Mannisen taistelun jälkeen ”melkein kaikki ylihärmäläiset, osa lappajärveläisistä ja vimpeliläisistä”. On myös mahdollista komppanian asevelvollisuusikäisten osallistuneen maaliskuun alussa kutsuntoihin. Niiden jälkeen mm. Lappajärveltä astui pian palvelukseen 120 miestä.

VEIKKO LEVÄNIEMI

Vimpeli