Lukijoilta: Vastuuta lämpenemisen torjuntaan

Menivät sitten huputtamaan liikennevaloja Pariisissa. Tavoitteena oli kuulemma taistella ilmaston lämpenemistä vastaan.

Ei olisi pitänyt huputtaa. Pian huputtamisen jälkeen Yhdysvalloissa rikottiin sadan vuoden takaisia kylmyysennätyksiä. Olisiko maapallon pyörimisliikkeen syytä, että huputtamisesta seurannut kylmyys iski vasta Kanadassa ja Yhdysvalloissa?

Luonnonsuojelijoidenkin on syytä pahoittaa huputtamisesta mielensä. Haidensuojelujärjestö Atlantic White Shark Conservancy on löytänyt kuolleita haita Cape Codin lahdelta. Tutkijoiden mukaan kylmyys oli jäädyttänyt niiden kidukset. Niin olivat hait jäässä, että edes nekropsia ei onnistunut.

Eikä tässä vielä kaikki. Galgaryssä kuningaspingviinit piti siirtää lämmitettyihin tiloihin tämän sortin ilmastonmuutoksen tieltä. Kanadan Ontariossa pakkasta oli kireimmillään 43 astetta. Yhdysvaltojen Minnesotassa on selvitty 38 asteen pakkasilla. Bostonissa rikottiin satavuotias pakkasennätys. Georgiassa osassa piirikuntia on hätätila.

Saivat onneksi ranskalaisetkin osansa. 100 000 ihmistä on jäänyt ilman sähköä lumen tulon johdosta. Eivätkä päässeet espanjalaisetkaan vähällä. Madridissa on koettu lumimyrsky. Lunta tuli noin 30 senttiä. Pakkanen on näräillyt kymmentä astetta ja satoja ihmisiä on paleltunut.

Että ollaan varovaisia noiden torjuntatoimien kanssa. Luontoäiti voi pahoittaa mielensä.

JUSSI KNUUTTILA

Seinäjoki