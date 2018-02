Lukijoilta: Ugandan epäselvyydet on loppuun käsitelty

Sipilän mukaan valtion enemmistöomisteinen asetarvikeyhtiö Patria on selvittänyt Uganda-epäselvyyksiä, kuten on pitänyt. Suomen hallituksen kannalta asia on Sipilän mukaan nyt loppuun käsitelty.

– Uskon, että Patria on toiminut nyt kuten pitääkin toimia. Ihmisiä on erotettu tai lähtenyt yhtiöstä tämän casen vuoksi. Meidän puolelta asia Patriaan päin on loppuun käsitelty.

Hän kommentoi asiaa Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n epäviralliseen huippukokoukseen.

Juha Sipilä

Pääministeri, Ilta-Sanomat 23.2