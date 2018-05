Lukijoilta: Tuulivoima puhuttaa Kortesjärvellä

Kauhavan kaupungin päättäjille on tämän vuoden aikana tulossa käsittelyyn kaksi erillistä tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Niistä kumpikin sijaitsee Kortesjärven alueella. Ylikoski–Salo-tuulivoimapuistosta päätetään jo toukokuussa ja Suolinevan tuulivoimapuiston osayleiskaava tullee päätettäväksi syksyllä.

Tuulivoimaloiden haitoista ja hyödyistä käydään jatkuvaa keskustelua. Tähän saakka keskustelu on eipäs–juupas-tasolla.

Kuntalaiset ja päättäjät tarvitsevat oikeaa tietoa. Mitä on infraääni? Onko se haitallista? Miten sitä tutkitaan? Miksi joku sairastuu ja toinen ei?

Tuulivoimaloiden ääni on hyvin laajakaistaista, jaa siinä on mukana kaikenlaisia taajuuksia, myös infraääniä. Infraäänien mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu melko vähän. Tutkijoiden mukaan on perusteltua tehdä lisätutkimuksia ja niitä onkin tulossa.

Tuulivoimapuistoihin rakennettavien voimaloiden äänitasoja arvioidaan melumallinnusten avulla. Kortesjärvellä on mahdollisuus kuulla tutkija Hannu Nykästä, joka kertoo tuulivoimaloiden melun mallinnusohjeistuksen kattavuudesta. Tilaisuus järjestetään 3.5. alkaen kello 18 POP:n kokoustilassa.

Kauhavan kaupungin strategiassa luvataan turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä kaikkien alueiden asukkaille. Näinköhän?

Tuulivoima herättää paljon kysymyksiä ja puhuttaa, ainakin Kortesjärvellä.

Kortesjärveläiset kysyvät sekä yrittäjiltä että kaupungin johdolta muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia tuulivoimalla alueelle on.

Myös se kiinnostaa, onko Kauhavan kaupungilla suunnitelmaa siitä, miten tuulivoimaloista tulevat kiinteistöverot käytetään. Edistetäänkö niillä esimerkiksi Kortesjärven kaupunginosan vetovoimaa?

Jaana Visti

alueen asukkaiden puolesta

Kortesjärvi