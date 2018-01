Lukijoilta: Turkistuotanto työllistää ja luo toimeentuloa

Lukijoilta: Huhtasaari aikoo hymyillä jatkossakin omana itsenään

Ylen tentin jälkeen joka tilaisuudessa on toistunut yksi teema: mikä kumma se on, kun ei enää hymyillä saisi? Ylen toimittajan mielestä kasvonilmeeni eivät ole sopivia, kun puhe on kovasta politiikasta. Lue lisää