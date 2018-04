Lukijoilta: TEKSTARIT

Ikitiehän kertoo, kuinka kommunistit Amerikasta asti ja sankoin joukoin myös Suomesta vapaaehtoisesti muuttivat ja perustivat kolhoosin työläisten ihannevaltioon ja paratiisiin Neuvostoliittoon! Henkiin ei tainnut jäädä yksikään maailmanparantaja. Kuten tiedämme, koko Neuvostosysteemihän meni myöhemmin nurin!

Isäntä Lakeuksilta Ilkassa 15.2.18 kirjoitti ettei hyväksy vihervassareita eikä kommareita Lakeuksille. Onneksi kommareita on täällä liittenisti! Mutta demareita on ja heitä tarvitaan! Helppoa se on huudella Lakeuden reunalta jos ei joka aamu tarvitse lähteä klo 7:ksi sorvin ääreen.

Kiinteistöveromaksut taas tuli, asumiskelvoton maatalo verotusarvo 30 000 e, tyhjillään oleva tuotantolaitos, varastosuojia, omakotitalo asuttava, vero 869 e. Rahalle ei saa vastinetta, ei katuvaloja, teiden kunnossa pidosta pitää lähes viikoittain soittaa

Y-talon päivystys. Miksi tulette vastaanotolle kaikki hajusteet suihkutettuna yleiseen tilaan, on potilaita jotka ei siedä hajusteita, aiheuttaa hengenahdistusta. Ottakaa huomioon muut potilaat ja tulkaa suihkunraikkaana.

Tuntuu perin kummalliselta lukea ruotsalaislehteä, jossa julkaistiin juuri tutkimus, jonka mukaan 10 prosenttia ruotsalaisista eläkeläisistä omaa niin huonon eläkkeen, että vuokranmaksun jälkeen käteen jää vain 2 000 kruunua eli noin 200 euroa. Enemmistö heistä on iäkkäitä naishenkilöitä. Myös Saksassa on yllättävän huonot eläkkeet. Kenties nämä tiedot hieman lohduttavat eteläpohjalaisiakin köyhiä eläkeläisiä. Ruotsiakin köyhdyttää uusväestö.

Onko venäläiset näin tyhmiä, menevät Englantiin myrkyttämään ja käyttävät 50 vuotta vanhaa kehittämäänsä myrkkyä, joka kaikille tuttua ja olisivatko länsimaat erikoisen viisaita uskoessaan näin tapahtuneen. Tottakai Suomi mukaan.

Kauhavalaisen arkkitehdin, ilmeisesti muualta Suomesta tänne muuttaneen, eteläpohjalaisuuteen kohdistuvassa kritiikissä (Ilkka, 27.3.), oli oikeaankin osuvaa, aina Hegelin filosofiaan taustoittuvaa myöten. Monikulttuurisuutta ei täällä ole siedetty ruotsinkielisiä vallesmannejakin ajatellen. Ja siitä voidaan jo nyt olla varmoja, ettei näillä lakeuksilla sellainen monikulttuurisuus, jota esiintyy eteläisessä Suomessa, tule toimimaan.

Kuinka sinänsä suureen tarpeeseen jaettu pieni kirjanen Jumalan ihmeestä on saanut takakanteensa pakanallisen, eksyttävän ja epäjumalallisen symbolin?

”Tunnin juna” on nyt turkulaisten ja tamperelaisten poliitikkojen huulilla tavoiteltaessa tulevaisuudessa vain tunnin kestoista junayhteyttä Helsinkiin. Seinäjoelta Tampereelle kesti ennen Parkanon rataa Haapamäen kautta pikajunalla 3 tuntia 50 min. ja ns. kiitojunalla 3 tuntia 15 min. Tänään Seinäjoelta on jo ”tunnin juna” Tampereelle, sillä matkani kesti sinne vain 55 minuuttia, junan lähdettyä hieman myöhässä. Tampere on naapurikaupunkimme.

Etera-vakuutuksen ja brittiläisen investointiyhtiön omistamassa hoitokodissa ei yhdelläkään hoitajalla ollut lääkkeenjako-oikeutta. Hallitus on yksityistäessään sujuvasti kiertänyt sanat valvonta ja vastuu.

Kansanedustajan on helppo pysyä otsikoissa susiasialla, vaikka oikeitakin asioita olisi pilvin pimein, kuten esimerkiksi elintasopakolaisten edut verrattuina kantasuomalaisten vanhuksien ja vammaisten palveluihin.

Miksi Norja ja Ruotsi pärjäävät paremmin ? Niillä ei ole suomalaista hallitusta.

Sjk:lla on historiansa heikoin päävalmentaja. Tämä on näkynyt koko talven. Syy ei ole pelaajien, kuten hän itse väittää. Tämä oli kyllä tiedossa jalkapalloniiloilla.

Hieno homma kauhavalaiset. Moottoriurheilun saralta kuuluu hyvää. Kunnon varttimailin suora Rack Racing -väelle. Ihanteellinen ympäristö, puitteet valmiina, Keskeisellä paikalla koko Suomea ajatellen. Kansainväliset arvokisat voidaan järjestää hyvissä puitteissa. Ja eikä yksikään viherpipertäjä ole tietääkseni valittanut.

Ihmetellään miksi keskusta ei kallupeissa pärjää mutta kokoomus pärjää. Köyhät kyykkyyn -politiikka ei miellytä maaseudun pienituloisia keskustaa äänestäneitä, jotka ovat tottuneet siihen että keskusta ajaa heidän asiaansa ainakin jossakin määrin. Ei kaupunkilaiset keskustaa nosta, uskokaa jo Sipilä ja kumppanit.

Ilkassa kyseltiin sotapornosta. Hyvä esimerkki siitä oli Yleisradion tv-dokumentti 1918 uhreista. Historiaa tuntemattomalle voi jäädä käsitys, jotta 1918 oli vain valkoista terroria ja punaisia uhreja. Nimimerkki Suomi voitti 1918.

Nämä susien suojelijat ovat varmaan samaa sakkia kuin jokakeväiset koiranpökäleitten bongaajat ja niitä jotka soittavat palokunnan, kun on kuollut varis puussa tai joutsen uimassa sulassa avannossa!