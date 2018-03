Lukijoilta: TEKSTARIT

Kuka kumman päättäjä näitä meidän lakeja rustaa. Luin lehdestä, että jos ampuu suden voi saada jopa vankeutta ja sitten kun raiskaa jonkun, siinähän on monta vaihtoehtoa, onko törkeä vaiko vähän yritetty. Voiko raiskauksessa olla vaihtoehtoja? Sitten siitä vielä pääsee ehdollisella! Ei voi olla totta! Missä asioiden järjestys.

Kannattaa lukea Antti Tuurin Ikitie-romaani ja katsoa samanniminen elokuva! Niissä paljastuu kommunistien ihannoiman systeemin karu todellisuus ja työläisten paratiisiin uskoneitten kova kohtalo Onneksi meillä oli jääkärit ja sotaveteraanit jotka taistelivat meille itsenäisen Suomen!

Toimeentulotukiasiakkaista kovin suuri osa on ns. vieraskielisiä (muu kuin suomi tai ruotsi). Helsingin 54 033 toimeentulotukiasiakkaasta v. 2017 oli 31,3 prosenttia heitä ja Vantaan 18 722 asiakkaasta 35,9 pros. Eipä turhaa puhuta siitä, että Suomeen tulee Euroopan heikoiten integroitavissa olevat maahanmuuttajat ja pakolaiset. Valikoiminen olisikin epähumaania. Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen pakolaiset ovat maailman onnellisimpia. Eikä ihme.

Maakunnan yhteishengelle olisi erikoisen hyvä juttu, jos seinäjokinen ymmärtäisi toimia niin, ettei se kollous nousisi pintaan mennen tullen.

Onkohan kaikki soutajat näillä kajakissa jos kuollut kanahaukka lähetetään ruumiinavaukseen ja kuolinsyyntutkintaan ja poliisikin tutkii paremmin kuin ihmisentappoa, voiko joutavampaan enää rahaa polttaa.

Ei teloittajien, jääkäreittenkään juhlia ole syytä YLE:n ohjelmistoon ottaa. JKR

Näin se on nähtävä Viivi Saari ja Helen Hiltunen. Kaikki kukat ovat kauniita ja ne tuoksuvatkin hyviltä, kun niitä nuuhkaisee.

Ylen klo 20.30 tv:n pääuutislähetykseen näyttää mahdutettavan pakolaisasiaa harva se ilta. Kun jääkärien 100-vuotissaapumisjuhlat jätettiin aivan tahallisesti paitsioon, niin turvapaikanhakijoiden hankaluudet Maahanmuuttoviraston muutamien kielteisten päätösten johdosta julistetaan uutisissa julman Suomen aikaansaannoksiksi. Olemme kuulemma YK:n tuoreen tutkimuksen mukaan maahantulijoiden kannalta onnenpotku-maa. Ihmekö tuo, kun elätämme heidät.

Ehkä ne vapaussoturien ja jääkäriliikkeen vähättelijät olisivat halunneet Suomen osaksi Neuvostoliittoa ja suomalaiset miljoonien toverien kanssa Siperiaan kuolemaan kommunismin vainojen uhreina. Suomi selvisi sodissa, Seinäjoki

Sarjakuvista Pöyrööt pois! Tilalle Fantom!

Sähköpyörälobbarit asialla! Suomen kauppatase on muutenkin huolestuttavan alijäämäinen, nyt pitäisi vielä tukea kiinalaisten sähköpyörävalmistusta.

Sateenkaariväki on ottanut haltuun Euroviisut. Missä on 60–70-lukujen tyylikkyys. Silloin musiikki oli etusijalla enemmän kuin nykyään. Italiasta, Ranskasta tuli tyylikästä musiikkia ja esiintyjät oli hyvällä maulla puettuja. Nykyään on jotain partaisia naisia. Sbashiba

Me luultiin vaimon kanssa että Fantom on voittamaton mutta tabloid vei voiton. Ei kai. On se niin väärin.

STT:n uutisena Unicefin raportista lehdessä (Ilkka 20.3.) otsikoitiin: ”Suomelle pyyhkeitä alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohtelusta”. Ainakin kalliiksi alle 18-vuotiaaksi itseään väittäneet ovat Suomelle tulleet, sillä v. 2015 heitä tuli yksin peräti 3024. Ylläpitokustannukset ovat olleet 250 euroa/vrk, eli 90 000 euroa/vuosi. 100 miljoonaa euroa on jo mennyt kirkkaasti yli. Yllättävän moni on myös valehdellut ikänsä. Mutta autettu on.

Olihan se valkoinen kunniakas armeija varsinkin Tampereella niitti kunniaa niin että seuraavana vuonna syntyi punavalkoisia vauvoja.

Seinäjoen päättäjät voisi vuokrata ne ”epäsopivat” kokoustilat vaikka sirkkojen kasvattajalle ja pitää kokoukset Kihniänkylän koululaisten bussin odotustilassa. Tilaa on ja ilmastointi pelaa! Nimim. Voi aamunkoi, Peräseinäjoki

Kyllä ilmastonmuutos säikähti Vähänkyrön Torkkolan tuulivoimaloita, lämpeneminen pysähtyi ja tuli kovat pakkaset koko talveksi! Eikä ne myllyt edes pyöri pakkasella mikä taas säästää energiaa ja haittoja!

Eikö pikku-Ilik-kahan maharu enää pörssitietoja? Kyselöö Faari Kurikasta.

Kuinka voi olla mahdollista porukkakopio lotto harava 12 on kaksi eri veikkausta lappua kierros 9 ja 11 samat numerot? Teilläkö onnistuu samat numerot 12 + 12. Itse en pääse 3 enempää. Ja jotain pilalla jos vaikka pääsis 5. Potti vaan alle 50e, naurettavaa. Ihmettelijä, Ilmajoki

Helgeä piirtänyt Lars Mortimer (1946-2014) loi Helgen vuonna 1991. Mortimeria muistaen.