Lukijoilta: TEKSTARIT

Huomio Seinäjoen Herättäjäyhdistys. Seinäjoen evankelisluterilainen seurakunta on yksimielisellä päätöksellä mukana yhteiskristillisessä Mahdollisuus muutokseen – toiminnassa. Miksi ette suunnitteluvaiheessa irtisanoutuneet missiosta? Ehkä siten ei olisi tarvinnut moittia jälkikäteen meitä muita uskovaisia. Mitä vihanne oikeasti tarkoittaa?

Kuinka Voicen tuomarit voivat tehdä noin käsittämättömän mokan, että pudottivat karismaattisen, upean laulajan Mathias Nylundin pois jatkosta! Tuollaista esiintyjää olisi kaivattu estradeille.

Kiitokset, Anu Vehviläiselle, selkeästä esiintymisestä Ykkösaamussa 10.3. Olin tyytyväinen, kun tulin katsoneeksi ohjelman, koska toimittaja on niin monasti ollut ylimielinen, mutta nyt toimittaja jäi selkeästi altavastaajaksi Anu Vehviläisen asiantuntemuksen johdosta.

Kiitos Satu Takala sunnuntain Ilkan kirjoituksestasi. Kaikista ei ole totuuden puhujaksi, Sinusta oli, vaikka totuuden puhuja ei yösijaa saa.

Kautta aikojen Yle on ollut kommunistien ja vihervassarien äänitorvi joten ei ihme ettei Suomen itsenäisyyden pelastaneiden jääkärien muistoparaati Vaasassa kiinnostanut! Heidän ihannevaltionsahan oli naapurin työläisparatiisi jonka olosuhteet me kaikki tiedämme ja miten siinä kävikään!

Lauluja sieltä jostakin -konsertti. Äänentoisto pilasi kuulijan nautinnon. Juontajan/solistien sanoista kuuli sanan sieltä toisen täältä. Illan pelasti Marit ja Mikot. Heidän laulut kuului hyvin. Kiitos!

Emerituspäätoimittajalle kiitos 7.3. jutusta Sotamme meidän ja muiden silmin. T.K-mi

Varokaa heikkoja autoja! Mahtavalla mainonnalla meille hölmöille suomalaisille myydään autoja, jotka eivät kestä kovaa pakkasta, hiekkaa eivätkä suolaa. Autooni tuli isot viat heti takuun loputtua. Myyjä ei suostunut alentamaan laskua ennen kuin Kuluttajariitalautakunnan suosituksesta, silloinkin vain puoleen.

Olipas komiat seurat. Ilkka-lehti noteerasi tapahtuman isosti etusivuakin käyttäen. Näytti kuvan, kun Lakeuden Risti oli vasta täyttymässä ääriään myöden. Seurojen emäntää, Suomen ykkösihmistä presidentin jälkeen (eduskunnan puhemiestä Paula Risikkoa) eikä loistavaa Sorja-kuoroa noteerattu lainkaan. Tällaisia seuroja ei ole koskaan nähty eli olisi ollut kiva, että paikkakunnan lehti olisi asiaan kunnolla paneutunut.

Mahtava juttu tämä mahdollisuus muutokseen -kampanja. Itse olen jo keski-ikäinen miehen rähjä, nuoruus meni kivuissa ja kärsimyksissä, samoin aikuisuus, näin keski-ikäisenä ei ne kolotukset ja kipuilut ole ainakaan vähentyneet. Elämä muiden silmin varmasti kamalaa katsottavaa. Mutta minun oma uskoni Jeesukseen ja ne pienet hengähdyshetket, jota harvakseltaan suodaan, on niin täydellisiä että en vaihtaisi niitä mihinkään. Tiedän saavani kaiken sitten oikeassa kodissani. Palatkaahan nyt sinne Jumalan sanan ääreen joka on muuttumaton ja ehdoton.

Uunituoreena selvitystuloksena tuli esiin, että toisen asteen koulutukseen (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) ei suuri osa nuorisosta osallistu sen kalleuden vuoksi. Nyt suunnitellaankin jo peruskoulun maksuttomuuden laajentamista toisen asteen koulutukseen. Haittamaahanmuuton kustannuksiin sen sijaan löytyy rahaa. Vuosittain 2–3 miljardia euroa ovat siinä menetykset. Näillä varoilla toisen asteen koulutus ilmaisperiaatteella toteutuisi.

R.S. Ala-Karvia, kiitos kaikista kolumneistasi. Ikävä tulee olemaan suuri. Jokaisen olen lukenut ja jokseenkin samaa mieltä ollut.

Tulevan kesäkuun 4. päivänä on Seinäjoella valtakunnallinen paraati, joka osallistujamäärältään ja puitteiltaan on lähes Vaasan muutaman viikon takaisen paraatin tasoa. Nyt Ylen tv-uutisissa on korjattava Vaasan paraatin osalta tehty virhe ja Ylen uutispäätoimittaja Jouko Jokiselta on jo etukäteen varmistettava Seinäjoen paraatin näkyvyys uutislähetyksessä. Kompensaatiota on tultava, muutoin pohjalaiset saattavat oikein kunnolla suuttua.

Posti toi 12.3.2017 ystävänpäiväkortin jo edesmenneille vanhemmilleni. Kortti oli lähetetty Helsingistä 10.2.1999. Osoite oli oikein. Vuosiluku päivämäärineen oli leimassa. Valitettavasti kortin saajat eivät enää olleet keskuudessamme. Onko tämä ennätys?

Altian osakeannin informointi ja toteutus on hoidettu toiseksi huonoimmin. Johonaki on voitu hoitaa vielä huonommin, mutta se ei oo mun tieros. Tairan luopua täs vaihees. Faari Kurikasta.

Kiitos kirjoituksistasi, Risto Jalava! Tapuli ei todellakaan ole mainostolppa.