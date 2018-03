Lukijoilta: TEKSTARIT

Elina Lepomäen ulostuloa on nyt Ylessä monella kanavalla ihmetelty. Minusta Lepomäen toimissa ei ole mitään kummallista. Se on häneltä vain vaalistartti. Ja hän ei oikeasti tähtää soten kaatamiseen, vaan hän haluaa kokoomuksen puheenjohtajaksi. Tosin on aika varmaa, että tällaisilla läpinäkyvillä tempuilla se ei tule onnistumaan

Muistakaa nyt ketkä ovat olleet juonimassa lomarahaleikkauksia, aktiivimallia, kiky-sopimusta ym. leikkauksia. Vaalit lähestyy.

Taas rupiaa menenemään pikkuusen yli tuola puskaradio Alavudes nuorten eläinjuttujen kans, jota ei siälä todellakaan tarvita. Ne vois mielestäni lopettaa kokonaan sieltä.

EU:lle maksetaan 2 miljardia. Meillä puolikuolleet aktivoidaan työmarkkinoille, viisaammat pähkäilee piisaako köyhällä rahat yksityiselle jos kipiäksi kerkiää tulemahan...?

Eläkeläisten karaoke. Mistä saatais tuomareita, joilla on kunnollinen sävelkorva? Paikalla ollut musiikin opettaja ja karaokeharrastaja.

Ilkka 3.3 2018. Hyvä Mäenpää. Osuva kirjoitus Altian myynnistä. Kyllä on Alkiolaisuus kaukana nyky-keskustalaisuuresta. Nämä stadin asfalttimaalaisliittolaiset on tehnyt niin pahaa Suomen valtiolle ja erityisesti maataloudelle. Olen Paavon linjoilla. Mene Paavo Sotkamoon kesällä ja pistä afalttikepulaisille jauhot suuhun. Kärmesnevan Pavarotti.

Ähtärissä menee nyt hyvin. Kiinan delegaatio tutustui Sedu Tuomarniemeen eikä Sedu Ilmajokeen.

En ole koskaan äänestänyt vasemmistoliittoa tai sinne päinkään, mutta jokaisen suomalaisen olisi pitänyt kuulla Li Anderssonin haastattelun sote-osuus lauantain Ykkösaamussa. Nykyiset suunnitelmat tietävät huononevaa ja kallistuvaa terveydenhuoltoa meille.

Arpinen haava pahenee kun sitä repii! Eli antakaa ny jo olla sisällissota ja jääkärien paluu tonkimatta!

Maahanmuuton kustannuksista puhumista Suomessa vältetään. Tanskassa, johon tulijoita on lähes Suomeen verrattavasti, puhumista ei arkailla. Parisen viikkoa sitten Tanskan finanssiministeri Kristian Jensen totesi, että ei-länsimaisen maahanmuuton valtiontaloudelle aiheuttamat kulut v. 2015 olivat huikeat, noin 5 miljardia euroa. Tähän on laskettu kaikki mahdolliset kulut. Ei-länsimaistahan se pääosin Suomeenkin tulo on ollut. Miljardeja kuluu!

Kalajärven karaokekisasta. Tuomareilla ei ollut helppo tehtävä. Sarjoissa tasasen tasokkaita laulajia, valita sarjojen kolmen parhaasta ykkönen, makuasioiksi menee.

Voih! Olinpa pettynyt kun ei lauantain Ilkassa ollutkaan sanaristikkoa. Postilaatikolle mennessäni jo ajattelin että onkohan ristikko tällä kertaa kuinka haastava. Ristikkoa on mielestäni mukavaa aivovoimistelua.

Valtamedia, eritoten veronmaksajien Yle, käyttää mieluusti populismi-ilmausta uutisoidessaan maahanmuuttokriittisten eurooppalaisten puolueiden menestystä vaaleissa. Näin kävi taas sen kommentoidessa Italian vaaleja. Yle ei halunne ymmärtää tai tunnustaa, että kaikkien puolueiden käyttäytymisestä voidaan löytää populistisia piirteitä. Mutta sanan käytöllä Yle voi halveksiakin tiettyjä puolueita, suomalaisiakin.