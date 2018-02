Lukijoilta: TEKSTARIT

Lukijoilta: Lakimiehetkö ratkaisevat agrologikoulutuksen sijoituspaikan?

Ilmajoki on ajautunut kunnallishallinnossa erikoiseen tilanteeseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun osakkaana se hakee muutosta tehtyihin päätöksiin lakimiesten avulla. Pitkään kunnallisissa osakeyhtiöissä istuneena kiinnittyy huomio merkittävään seikkaan. Ilmajoen kunnanjohtaja istuu kahdella tuolilla. Hän on ollut päättämässä agrologikoulutuksen siirtämisestä Ilmajoelta Seinäjoelle, kuitenkin tehdyn päätöksen jälkeen hän on valmistelemassa asiantuntijana Ilmajoen kunnassa lakimiesvoimin päätöksen kumoamista. Lue lisää