Lukijoilta: TEKSTARIT

Juha Sipilä on siinä hyvä, että työttömillä ja pienelekeläisillä menisi entistä huonommin.

Eikö Alavuden aseman marketin lumenauraajalle (siis traktorimiehelle) kuulu lumipenkkojen madaltaminen tienvarresta, koska näkyvyys todella surkea. Kolari lähellä.

Puhuppa sitten vasta vasemmistosta kun käsität mikä on vassarin ja kommunistin ero.

Etelä-Pohjanmaalla mollataan työläisiä, täällä hurrataan kepua, siksi onki takapajulaa ja pimiemmäksi vain menöö!

Mikä on Aluehallintoviraston uskottavuus valvontatoimiin, kun virkamiehet eivät itse noudata lakia? Pitäisikö jonkun jo tehdä johtopäätökset ja erota? Suoraselkäiset kantaisivat vastuunsa!

Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Meidän on hyvä muistaa, että Vapahtajamme asetti lapsen uskon esikuvaksi, mikä silloin estää kastamastakin lasta.

Minulla on oikeus päästä työpaikalleni ajoissa, ja ajoissa kotiin. On siis oikeus olettaa, että valtatietasoisilla teillä noudatetaan nopeusrajoituksia. Huviajelijat, mopoautoilijat körötelköön muulloin kuin klo 07–09 ja 15–17, tai käyttäköön lähellä kulkevia maisemateitä. Tästä on turha kenenkään mieltänsä pahoittaa.

Susien lisääntyminen johtuu osittain ylisuuresta hirvikannasta. Hirvet lisäksi aiheuttavat taimikkotuhoja ja maanteillä vammauttavat ja tappavat

Kiina, kommunistinen maa ja kapitalistien ihanne, paikka jonne tuotantoa on siirretty ja maa lainaa rahaa länsimaille ja ihmisoikeuksia peittääkseen vuokraa kivoja pandoja kohta varmaankin Pohjois-Korea vapauttaa myöskin taloutensa mutta ideologia pysyy.

Milloin raskas liikenne ja muut ns. ammattiautoilijat siirtyy käyttämään hands freetä ajon aikana? Vai onko poliisi sallinut siirtymäajan...?

Naisia ei todellakaan tarvita armeijassa. Katsoin saman tv-sarjan Naissotilaat. Kyllä on mallis jos 2030 metriä Cooperissa tuloksella pääsee Rukkiin. Armeija on vain joillekin naisille pätemisen paikka. Samaa mieltä Nurmipora. Kärmesnevan Pavarotti.

Seinäjoella ystävällisiä ja avuliaita ihmisiä. Viime lauantaina Minimanin pihalla herrasmies tarjosi apuaan. Nimim. nainen ja keppi maakunnasta.

Siis antibioottia saavat eläimet ovat terveitä. Antibiootittomat siis sairastavat vielä. Pitäisikö ällöttää?

Puhutaan pohjalaiset juuret omaavista urheilijoista. Myös freestylelaskija Jussi Penttalan isä on Isostakyröstä

Taannoin muuan tohtoritason susitutkija mainitsi lehdessä, että suden takuumieheksi hän ei voi ryhtyä. Nyt kuitenkin riistapäällikkö Luoma korostaa, ettei sutta tarvitse pelätä. Tuo on paljon luvattu. Ja jos ei sutta tarvitse pelätä, niin aivan turhaanko haetaan karkotus- ja ampumislupia? Olisikohan riistapäälliköllämme nyt aihetta palata vielä asiaan?

Tabloidkoko on hyvä, käteen ja pöyrälle sopiva, ”kätevä”! :-) Olympialaisiin mennään voittamaan, ei parastansa tekemään!

Ajatusleikki. Naisia ei helposti huolita asepalvelukseen. Mutta, heidän poikansa kelpaa sotaan!