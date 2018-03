Lukijoilta: Tämäkö on soten tarkoitus?

Lääkärin vastaanottotoiminta on loppunut Evijärvellä.

Meillä on ollut oma lääkäri lähes sata vuotta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen päätöksellä lääkärin vastaanottotoiminta on loppunut Evijärvellä 23.2.2018. Monet eivät tätä asiaa tiedä, joten ajattelin vielä tuoda omia ajatuksiani asiasta. Keräsin marraskuun lopussa kuntalaisadresseihin nimiä vastalauseeksi kuntayhtymän palveluiden uudelleen muotoilusta ja lääkäripalveluiden keskittämisestä Kauhavalle.

Adresseja oli Evijärvellä liikkeissä puolitoista viikkoa, ja näihin tuli nimiä 621. Adresseista poistettiin kuntayhtymän johtajan toimesta nimiä niin, että niiden lopullinen määrä oli noin 500. Kaikkien nimiä ei kelpuutettu, koska esimerkiksi nimiä oli kirjoitettu samalla käsialalla. Joissakin tapauksissa puoliso oli kirjoittanut toisen nimen hänen pyynnöstään. Itse en olisi voinut poistaa kenenkään nimeä adressista.

Lääkäri Pertti Niemi on ollut erittäin pidetty ja kokenut lääkäri kuntalaisten mielestä. Asiat ovat hoituneet joustavasti ja hän on ollut ahkera ja tunnollinen työntekijä. Tämä on tullut ilmi keskusteltuani useiden kuntalaisten ja terveysaseman työntekijöiden kanssa.

Omalla kohdallani Niemen ansiosta harvinainen sairauteni selvisi, kun hän osasi epäillä kyseistä sairautta ja lähetti minut jatkotutkimuksiin. Keskussairaalan lääkäri kertoi minun olevan onnekas siksi, että sairauteni löydettiin tässä vaiheessa ja kiitos tästä kuuluu Pertti Niemelle.

Haluaisin tässä vaiheessa tuoda esille joitakin totuuden vastaisia tietoja, joita hänestä ja hänen työstään on kuulunut. On esitetty yleisesti, että Evijärven vastaanoton lääkäri on tullut huomattavasti kalliimmaksi kuin Kauhavan vastaanoton lääkärit.

En tiedä, onko otettu huomioon, että Niemi on hoitanut potilasasioita paljon myös puhelimitse ilman varsinaista vastaanottokäyntiä.

Omaan sairauteeni liittyviä asioita esimerkiksi hoidettiin joustavasti puhelimitse ilman vastaanottokäyntejä.

On esitetty myös, että pienille terveysasemille on vaikea saada lääkäreitä.

Tämä kuulostaa oudolta, koska meillä Evijärvellä on ollut koko ajan lääkäri ja Niemi olisi ollut halukas jatkamaan edelleen.

Jokin aika sitten kuntayhtymän johtaja esitti myös, että tuolloin jo suuri osa evijärveläisten resepteistä uusittiin Kauhavalla. Olen ottanut asiasta selvää ja tämä ei pidä paikkaansa. Evijärveläisten reseptit on tähän asti suurelta osin uusittu Evijärvellä ja myös osa muiden terveysasemien resepteistä.

Suunnitelmasta keskittää lääkäripalvelut Kauhavalle nousi jokin aika sitten vilkas keskustelu myös facebookissa.

Kuntayhtymän taholta osallistuttiin keskusteluun mielestäni välillä asiattomin kommentein. Keskusteluissa lääkäri Pertti Niemen työn määrää aliarvioitiin ja näin annettiin ja levitettiin väärää tietoa myös sosiaalisessa mediassa.

Kaksineuvoinen ajaa ainoastaan kauhavalaisten etua, lääkärit keskitetty sinne.

Kuntayhtymässä on Kauhavalla 8 ääntä, Evijärvellä 2 ääntä ja Lappajärvellä 2. Näillä äänillä pienet kunnat on alistettu.

Me maksamme pitkien matkojen muodossa kaksineuvoisen säästöjä.

Ihmettelen suuresti, miten kuntayhtymällä oli varaa luopua kahdesta kokeneimmasta lääkäristä (Evijärvi ja Kortesjärvi), jotka olivat jo tulleet potilaiden kanssa tutuiksi. Tällä tavalla vaikeutetaan evijärveläisten terveydenhuollon saatavuutta ratkaisevalla tavalla.

Haluan vielä näin julkisesti kiittää lääkäri Pertti Niemeä erittäin hyvästä hoidosta meidän kaikkien kuntalaisten puolesta.

HANNELE LAUKKONEN

Evijärvi