Lukijoilta: Suomessa käytiin vuonna 1918 monta eri sotaa

Lukijoilta: Niinistö sanoi sen suoraan

Vieraillessaan Vaasassa 14.1. Sauli Niinistö sanoi suoraan sen, että jos venäläiset pitävät länttä ja EU:a vihollisenaan, me olemme automaattisesti silloin osa samaa vihollista, eikä silloin auta se, että me itsellemme vakuutamme pysyvämme liittoutumattomina. Jos me jatkuvasti uskomme tuohon liittoutumattomuus-hyminään, olemme samassa tilanteessa kuin vuonna 1939 eli täysin yksin. Lue lisää