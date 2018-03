Lukijoilta: Sote ja vaalit tulevat!

Suomessa on jo pitkään yritetty uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja mutta menestys on jäänyt laihaksi.

Keskusta, kokoomus ja siniset (aluksi PS) sopivat 2015 hallitusohjelmassa toteutettavasta sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistamisesta sekä maakuntahallinnon (Maku) järjestämisestä.

Hallitusohjelmaan sisältyneestä maakuntahallinnosta ei kokoomuksessa oltu kovin innostuneita, mutta politiikka on aina yhdessä sovittuja kompromisseja.

Nykyinen maan hallitus on toteuttanut sopimaansa sote-uudistusta. Vastustustakin on riittänyt, pääasiassa oppositiosta, vaikka sielläkin tiedetään uudistuksen välttämättömyys. Vanha sanonta ”väärin sammutettu” kuvaa hyvin annettua kritiikkiä.

Pitkään kunta- ja maakuntapolitiikan johtopaikoilla toimineena on helppo todeta, että sote-uudistus on aivan välttämätön. Maakuntauudistus ei ehkä niinkään, mutta koska se on osa sovittua kokonaisuutta, hyväksyn senkin.

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö on hyvin pitkällä. Sadat ihmiset ovat osallistuneet jo vuosien ajan eri työryhmissä ja toimielimissä päämääränä uusi yhteinen Etelä-Pohjanmaa. Rahaakin on kulunut.

Tehtävämme on turvata kaikille eteläpohjalaisille hyvät palvelut olivatpa ne sitten maakunnan, järjestöjen tai yritysten tuottamia.

Sote-uudistus toteutuu ja maakuntavaalit järjestetään eikä kokoomus niitä kaada.

Puheenjohtaja Petteri Orpo nauttii täyttä luottamusta.

KAI PÖNTINEN (kok.)

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Sote-Maku johtoryhmän varapuheenjohtaja

Lapua