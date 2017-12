Lukijoilta: Sotaveteraani on huolestunut

Lukijoilta: Tulkoon joulu ja toivo

Joululaulussa ”Arkihuolesi kaikki heitä” lauletaan kaukana siintävästä ”Onnelan kaukomaasta”. Ei se onni niin kaukana ole. Joulu on aivan lähellä, käden kosketuksen päässä. Joulu on pienissä lapsissa ja heidän kirkkaissa silmissään. Joulu on lahja meille kaikille. Se antaa luvan olla aivan rakkaimpien ihmisten lähellä. Lue lisää