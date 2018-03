Lukijoilta: Sipilän hallitus velkaannuttaa Suomen

Euroopan keskuspankki valmistautuu nostamaan korkoja. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi linjasi äskettäin, että EKP tulee etenemään korkopolitiikan normalisoinnissa kärsivällisesti, määrätietoisesti ja harkitsevasti.

Mitä tekee Suomen hallitus? Ottaa lisää velkaa. Suomen valtion velka on tällä hetkellä yli 106 miljardia euroa. Nuppia kohti se tekee lähes 20 000 euroa. Vuoteen 2009 verrattuna on velkamäärä lähes tuplaantunut.

Hallitusohjelmassa todetaan, että ”emme elä velaksi”. Suomen hallitus ei noudata hallitusohjelmaansa eikä toimi suomalaisten edun mukaisesti.

Kahdentoista kuukauden euriborin odotetaan nousevan plussan puolelle vuoden päästä ja jatkavan vähitellen nousua kohti noin kahta prosenttia ensi vuosikymmenen puolivälissä.

Tämä sinällään maltillinen korkokehitys uhkaa viedä Suomelta lopunkin itsenäisyyden nykyisellä velkaantumisvauhdilla. Suomen tulee olla mahdollisimman itsenäinen kaikissa olosuhteissa, ja mitä enemmän velkaa otetaan, sitä enemmän joudumme tekemään poliittisia myönnytyksiä vahvemmille euro-maille.

Talouden kehitystä varjostaa pelko kauppasodasta. Suomen tulisi valvoa omaa etuaan EU-pöydissä ja pitää huoli siitä, ettemme pienenä, velkaisena ja syrjäisenä maana joudu kohtuuttomasti kärsimään lisääntyvistä suojatulleista. Maksamme edelleen kovaa hintaa Venäjän pakotteista.

Euroopan unionin harjoittama vahvan euron politiikka puhumattakaan EU:n kauppa- ja maatalouspolitiikasta ei nykyisellään ole meidän etumme mukaista.

Euroopan unionia on kehitettävä itsenäisten kansallisvaltioiden liittona. Päätösvaltaa on palautettava jäsenmaille ja Suomen tulisi ajaa ensikädessä omaa etuaan määrätietoisesti ja harkitsevasti, koska lainanottaja on lainanantajan palvelija.

Piia Kattelus

Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja

Seinäjoki