Lukijoilta: Seinäjoki päästötilastojen kärkeä

Lukijoilta: Sängyn alla ei ole mörköä, tai sitten siellä on mörkö

Mikään ihmistyyppi ei herätä minussa samanlaista huolta kuin poliitikko, joka on vakuuttunut siitä että jotakin on tehtävä nopeasti. Tavallaan se on ymmärrettävää, sillä julkisuuden paineessa kiusaus nopeiden vastausten tarjoamiseen on suuri, mutta toisaalta olisi virkistävää nähdä lehdistötilaisuudessa ministeri, joka vastaisi kysymyksiin johdonmukaisesti ”Jaa-a, kattellaan.” Lue lisää