Lukijoilta: Seinäjoen perussuomalaiset ei ole keskenään ilmiriidoissa

Lukijoilta: Investointeihin vauhtia kuntakatselmuksella

Parhaan investointikohteen valitseminen on vaikeaa. Uusiutuvan energian investointien vertailemiseen on kehitetty työkalu, jonka käyttöön kunnat saavat opastusta ja taloudellista tukea. Kyseessä on uusiutuvan energian kuntakatselmus. Lue lisää