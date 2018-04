Lukijoilta: Sanottua

Lukijoilta: Eduskunnan mätäpaiseet auki

On tullut jo pitkään seurattua Hjallis Harkimon blogia ja tarinaa millaista on olla eduskuntavaltuutettu. Itse en olisi tajunnut mitenkä vähän edes hallituspuolueen kansanedustajat saavat kuulla asioista, joista heidän pitää ”vain ryhmäkurin” vuoksi äänestää ”kyllä”. Miksi me siis äänestämme ”tyhjiä lupauksia” jos asioista tietävät ja päättäjät mahtuvat yhteen tilataksiin? Lue lisää