Lukijoilta: Riistaneuvosto liikennevahinkoja ja metsätuhoja ylläpitämässä sekä susikantaa maksimoimassa?

Alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja Pauli Kiviluoma ja varapuheenjohtaja Toni Peltoniemi kirjoittivat 23.3. Ilkassa omia faktoja hirvenmetsästykseen liittyvästä riistapolitiikasta.

Otsikosta ”Hirvikannan leikkaaminen oikea päätös” tulee sivulliselle kuva, että alueellisessa riistaneuvoston johtopaikoilla istuu vastuullisia toimijoita, jotka pyrkivät hirvikolareiden ja metsätuhojen päättäväiseen vähentämiseen.

Tosiasiassa vaihteluvälin keskiarvolla mitaten esimerkiksi Suupohjassa hirvikannan kantatavoitetta todellisuudessa kasvatettiin maanomistajien ja liikenneviranomaisten näkemyksistä piittaamatta. On vaikea nähdä luvuissa Kiviluoman ja Peltoniemen markkinoimaa kannan leikkausta, kun aiempi kantatavoite oli 2,5–4,5 hirveä / 1000 ha ja uusi tavoite 3,5–4 hirveä / 1000 ha. Maanomistajien ja liikenneviranomaisen tavoite kannan leikkaamiseksi oli 2,5 hirveä / 1000 ha.

Ylisuuren hirvikannan ylläpitoa perustellaan Suupohjassa ja Keski-Pohjanmaalla kasvaneella susikannalla. Tällöin voidaan palata vanhoihin biologian tunnin oppeihin populaatioiden tasapainottumisesta, tuottajista (männyt), kuluttajista (hirvet ja peurat) ja pedoista (metsästäjä tai susi). Jos ihminen ei tasapainota hirvikantaa, sen tekevät karvaisemmat ravintoketjun huiput.

Tasapainotusprosessi on pitkä ja kivulias niin metsänomistajille, metsästäjille, autoilijoille kuin susista kauhistuneille maakunnan asukkaillekin.

On tuskin sattumaa, että susia esiintyy eniten juuri siellä missä hirvikanta on ollut viime vuosina kaikkein korkein. Susia ruokkiva hirvikanta on 3 000-kertaistunut viime vuosisadan alusta. Olisiko jo aika siirtyä susien ravinnon maksimoinnista asukkaiden ja metsänomistajien suojeluun?

Kokemustemme mukaan metsätalouden harjoittaminen on muuttunut paikoin liki mahdottomaksi. Kattavan kokemuksemme mukaan viimeiset vuodet ovat olleet todella tuskallisia hirvituhojen suhteen. Myös osa metsästäjistä on väsynyt tilanteeseen ja asioiden hoitoon.

Kiviluoma ja Peltoniemi totesivat kirjoituksessaan myös, että hirvikolarit ovat vähentyneet lähes viidenneksellä. Tarkastelun aikaperspektiivi on lyhyt eikä se huomioi alueellisia eroja. Kolme päivää aiemmin (20.3.) Syd-Österbotten uutisoi alueensa hirvikolareiden lisääntyneen 24 prosenttia viime vuodesta. Vuoteen 2014 verrattuna kasvua olikin jo peräti 60 prosenttia.

Kolarien trendi on ollut liikenneviraston tilastojen mukaan valtakunnallisestikin selvästi kasvava koko vuosikymmenen. Tämä kertoo hirvipolitiikan täydellisestä epäonnistumisesta!

Kuinka monen ihmisen pitää vammautua hirvenmetsästysharrastuksen saaliin maksimoinnin nimissä? Liikenneviraston mukaan yli kaksikymmentä ihmistä on saanut surmansa ja toista tuhatta loukkaantunut Suomen hirvikolareissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kolareiden määrässä liikutaankin jo pitkälti yli kymmenen tuhannen nousevissa luvuissa.

Kolarit korreloivat voimakkaasti hirvikannan määrän kanssa. Joka muuta väittää, valehtelee. Kokemusta kolareistakin löytyy myös lähipiiristämme. Miksi hirvikanta pitää hilata äärirajoille?

Ministeri Jari Leppä on 21.3. valtakunnallisilla metsänhoitoyhdistyspäivillä esittänyt suivaantuneisuutensa hirvikannan hoitoon ja jatkuviin hirvituhoihin. Kannan suuruuden alueellinen hajonta on hänen mukaansa liian suurta.

Luonnonvarakeskuksen tuoreimman hirvikanta-arvion mukaan alueemme kanta on etelärannikko ja Merikarvian alue pois lukien korkeampi kuin missään muualla Suomessa.

Uskomme, että jos metsästäjien johtohenkilöt eivät ryhdistäydy hirvikannan hoidossa, myös hirvipolitiikassa tapahtuu maanomistajajärjestöjen Ilkassa 18.3. esittämä tasapainottuminen, jossa elinkeinonharjoittajilta harrastajille sosialisoitu valta riistanhoidossa palautetaan takaisin maanomistajille.

Vaihtoehtoinen ratkaisu tilanteen tasapainottamiseen olisi vastuun siirto metsästäjille taloudellisista ja terveyteen kohdistuvista vahingoista.

Metsästäjien nokkamiehet, on ryhtiliikkeen, ei vakavilla asioilla suhmuroinnin aika!

Rami Mattila

Ilmajoki (Teuva)

Esa Saaristo

Karijoki