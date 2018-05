Lukijoilta: Ravipelien ja -urheilun tulevaisuus?

Lukijoilta: Turvapaikanhakijoista lähes 1,5 miljardin euron lisälasku suomalaisille

Turvapaikanhakijoiden aiheuttamat menolisäykset eri valtionhallinnon aloilla olivat 2015 vuonna 90 miljoonaa euroa (me), 2016 vuonna 786 me ja 2017 vuonna 602 me. Syksyn 2015 turvapaikkakriisi on tullut maksamaan suomalaisille varovaisesti arvioiden lähes 1,5 miljardia euroa. Lue lisää