Lukijoilta: Paavostako presidentti?

Paavo Väyrynen Suomen presidentti 2018. Ei missään tapauksessa! Paavo ja hänen kannattajansa ovat jumittuneet aikaan, jolloin Suomessa pellot kynnettiin pienillä punaisilla Massikoilla, kyläkauppoja oli oikeasti joka kylällä, lapset kävi kansakoulua ja oli vain yksi oikea presidentti.

Voi olla, että se aika oli joillekin parasta aikaa, vaikka Suomen yllä oli suuren Neuvostoliiton varjo ja itsenäisyys oli Kekkosen viinapäästä kiinni. Piti juoda mutta ei sammua ennen toveria ja asiat piti muistaa aamulla paremmin kuin toverit.

Suomessa oli valtava työttömyys, vaikka tukiaisten varassa sinnitteli toista sataa tuhatta maanjussia, eli eivät olleet työttömyyskortistossa. Työväestöstä valtava määrä lähti Ruotsiin ja sen aikaiset päättäjät, mm. Paavo Väyrynen, kertoivat työttömyyslukujen parantuneen noina vuosina, samalla kun ovia naulattiin lopullisesti kiinni.

Kyllä sakeimmankin pitäisi käsittää se, että markka-ajoista on parasta ennen päivä, mennyt jo kauan sitten. Jos Paavo saisi päättää, hän ajaisi Suomea pois EU:sta ja tulisi samalla ajaneeksi Suomen suoraan Venäjän syliin takaisin.

Koska sen jälkeen, kun on erottu EU:sta, olisimme vain joku kummajainen Euroopan ulkopuolella, myös Natolle, ja sen kumppanuussopimuksella saisi pyyhkäistä pimeää paikkaa lopullisesti.

Kriisin sattuessa kävisi juuri samoin kuin kävi talvisodassa, eli tulisi sympatiaa mutta ei mitään muuta! Yksin olisi Suomipoika ja tyttö rajojaan vahtimassa ja tällä kertaa sitä talvisodan ihmettä ei tulisi.

Ja kai presidentillä pitäisi olla jonkinlainen moraali? Tätä joutuu Paavon kohdalla miettimään, koska hän on perustanut uuden puolueen, vaikka on kunniapuheen johtaja keskustassa. Eikä suostu eroamaan, koska on piirin puheenjohtaja.

Pahimpana pointtina on se, että Paavo Väyrysen pitäisi olla Suomen edustajana EU:ssa, jota hän halveksuu ja vihaa!

Miten on mahdollista, että hän ja Halla-aho saavat edustaa Suomea EU:ssa, kuka heitä valvoo siellä mitä ja miten he äänestävät? Onko se Suomen etu, että ihmiset jotka haluavat eroon EU:sta toimivat sen ytimessä? Ei varmasti ole!

Ja voiko kukaan muu poliitikko, kuin Paavo Väyrynen, tulla euroedustajana osallistumaan eduskuntavaaleihin, päästä läpi ja hylätä paikkansa ja mennä takaisin Euroopan neuvostoon? Ja onko Väyrysellä paikka eduskunnassa? Voiko hän tulla eduskuntaan takaisin?

Kuten on sanonut ja vielä edustamaan omaa uutta puoluettaan keskustan mandaatilla, mikäli ei tule valituksi presidentiksi. Ja toivoa sopii, ettei tule, ettei taas tule sitä aikaa, kun kaikki asiat piti kysäistä naapurilta.

Kannatta käydä äänestämässä myös siksi, ettei käy samaa vahinkoa, kuin kävi Ameriikassa.

JUHA NIEMI

Ilmajoki