Lukijoilta: Onko Turun mestaaja terroristi?

Tästä on kyse Turussa käytävässä oikeudenkäynnissä, jossa Abderrahman Bouanane on syytettynä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä kahdesta murhasta Bouanane murhasi kaksi naista ja haavoitti useita sivullisia Turussa elokuussa vuonna 2017.

Uhrit olivat kaikki valikoituja ja naisia. Ensimmäinen uhri, joka kuoli tapahtumapaikalle torin laidalle, oli esitteitä jakanut kristitty nainen.

Bouanane on avoimesti kertonut oikeudessa tällä viikolla naisvihastaan. Hän on myös kertonut huutaneensa Allahu Akbar (Jumala on Suuri) -huutoja kannustaakseen itseään.

Turussa käytävässä oikeudenkäynnissä testataan uuden terrorismilainsäädäntömme toimivuutta. Mikäli tekijää ei saada tuomittua terrorismista, on lakia muutettava. Kuten poliittista islamia tutkiva Atte Kaleva toteaa, Turun elokuun tapahtumat ovat selvää terrorismia, mikäli hän ei saa tuomiota terrorismimurhista, on laki tehoton.

On päivänselvä asia, että Abderrahman Bouanane on terroristi. Voisin listata tähän lukuisia asioita, jotka verifioivat sen. Kertoihan tekijä itsekin olevansa jihadisti. Mitä nopeammin saamme annettua tuomion sen parempi, sillä kansalaiset eivät ansaitse nähdä kuinka tekijä jatkaa henkistä terrorisointiaan. Hän nauttii huomiosta jota saa ja sylkee toimillaan ja puheillaan suoraan kasvoihimme. Se on oikeusjärjestelmämme ja yhteiskuntamuotomme häpäisemistä.

Tekijä, joka on todettu mielentilatutkimuksessa syyntakeiseksi, kuuluu karkottaa Marokon vankilaan. Hän ei näytä tuntevan katumusta ja häpeää, tämä ei minua tosin ihmetytä, sillä hän alistuu jumalansa tahtoon. Hän tuntee paikkansa paratiisissa, sillä sitä jumala hänen ideologiassaan tarjoaa terroristille. Hän rakastaa kuolemaa enemmän kuin me elämää.

Seida Sohrabi

poliittisen historian maisteriopiskelija, VTK

Turun yliopisto