Lukijoilta: Onko lääkekannabis vaarallista?

Lukijoilta: Emme tarvitse uutta Kekkosta

Sanotaan, että ihminen on laumaeläin. Laumalla on vahva johtaja kuin satujen kuningas, joka tietää mikä on parasta jokaiselle alamaiselle koko valtakunnassa. Mutta ei ole kuin yksi ikuisesti elävä kaikkitietävä ja sekin on uskon puolella. Olisi huolestuttavaa, jos kansan olemassaolo olisi yhden korvaamattoman mutta kuolevaisen varassa. Lue lisää