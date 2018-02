Lukijoilta: Nuorten tarve psykiatriseen hoitoon lisääntynyt

”Uudellamaalla jo lähes joka kymmenes 13–17-vuotias nuori oli psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakas vuonna 2017.” (Ilkka ke 21.2.2018). Karua luettavaa. Sitä nyt sitten oikein porukalla ihmetellään. Sanoisin vaan, että mikäs ihme tuo on?!

Ei tarvitse mennä kuin parisenkymmentä vuotta taaksepäin, kun lapset saivat olla lapsia. Elämä oli selkeämpää. Vanhemmat olivat vanhempia. He pitivät jälkikasvustaan huolen, parhaansa mukaan.

Täydellisiä vanhempia tuolloinkaan tuskin oli olemassa, mutta heitä kunnioitettiin. Vanhemmat saivat sanella pelisäännöt. Lapsille laitettiin rajat. Eivätkä lapset niistä kärsineet, päinvastoin, turvallisuuden tunne niistä tuli. Lapsi on onnellinen, kun huomaa, että hänestä välitetään, ettei ole yhdentekevää, mitä hän tekee, missä on, kenen kanssa ja miten myöhään.

Opettajia toteltiin. Jos joku erehtyi häiriköimään ja haistattelemaan luokassa, hänet sai opettaja poistaa luokasta, tarvittaessa sai ihan koskemalla oppilaaseen saatella tämän käytävälle rauhoittumaan. Nykyäänhän näin pöyristyttävän brutaalista kurinpidosta nousisi hirveä haloo ja opettaja saisi vähintään vakavan varoituksen...

Nykyvanhemmatkin varmasti parhaansa tekevät. Vaikea on tässä maailmassa lasta kasvattaa ja yrittää vielä itsekin pysyä selväjärkisenä, edes jotenkin. Pitää olla sitä ja tätä, pitää luoda ura, pitää pärjätä, tienata, säästää, vaikuttaa, puunata koti, harrastaa, olla kaunis, timmi, pakaralihakset piukat, muodikas, viisas, huipputehokas...

Miksi? Siinä suorittaessa helposti hukkaa sen tärkeimmän, onnellisuuden. Hyvä, että lapsilla on harrastuksia ja kannustetaan niissä. Pitäisi vain muistaa mennä lapsen ehdoilla. Ei niin, että vanhemmat karjuvat voitonpalo silmissään kentän tai kaukalon laidalla niitä ei-niin-kauhean-kannustavia huutojaan. Eikä niin, että sunnuntai-iltana rättiväsynyt koululainen painaa huokaisten päänsä tyynyyn rankan, treenien, kuntopiirin, baletin, kokeiden, läksyjen ja turnausten täyttämän viikon jälkeen, aloittaakseen saman taas alusta seuraavana aamuna. Kiireetöntä yhdessäoloa, sitä tarvitaan.

Nuorten psykiatrisen hoidon tarve on kasvanut vauhdilla koko maassa. Perheillä on paha olla. Päihdeongelmat, pahoinpitelyt, varattomuus, masennus ja toivottumuus ovat arkipäivää.

Yhteiskunnan pitäisi tukea. Apua on saatavilla. Kenet se tavoittaa? Heidät, jotka osaavat hakea, ja valitettavasti jäykän byrokratian johdosta, suorastaan vaatia sitä. Melko harva tähän ongelmiensa keskellä kykenee.

Ongelmien ennaltaehkäisyyn, perheiden hyvinvointiin, pitäisi panostaa. Mitä tekee hallitus? Kurjistaa vain entisestään heikompien oloja. Yhtenä ratkaisevana syynä psykiatrisen hoidon tarpeen lisääntymiseen pidetään vähävaraisuutta, lapsiperheiden köyhyyttä.

Hei hallitus! Leikkaa vaan lisää lapsilisistä, opintotuista, tiukenna opintomahdollisuuksia... Saadaan ne syrjäytyneet syrjäytymään vielä enemmän! Suomessa kaikilla on yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus opiskella.

Vähävaraisuus nostettiin psyykkisten ongelmien yhdeksi syyksi... Ei se raha kuitenkaan kaikkea ratkaise. Moni ahdistus ja burnout olisi vältetty, jos taloudellista ahdinkoa ei kenelläkään olisi. Se vaan on totuus, että psyykkisiä sairauksia on jokaisessa yhteiskuntaluokassa. Se, että nuorten psyykkinen pahoinvointi vaan lisääntyy, on meille aikuisille ihan selkeä syy katsoa peiliin ja tarkasti.

