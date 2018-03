Lukijoilta: Muutos ei ole kristillisyyden mitta

Lukijoilta: Yhdeksällä käskyllä on pitänyt pärjätä

Liki 60 vuotta on aikaa siitä kun oltiin rippikoulussa. Ei opittu kymmentä käskyä, kun roomalaiskatolinen kirkko on poistanut toisen käskyn eli kuvakieltokäskyn ja jakanut kymmenennen käskyn kahdeksi. Eikä Luther ole sitä korjannut katekismukseen vaikka on uskoa puhdistanut. Lue lisää