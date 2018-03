Lukijoilta: Muutoksen evankeliumi

Mediamissio on jo alkumetreillään herättänyt monenlaista keskustelua – ja se oli varmasti tarkoituskin. Puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta, puhutaan muutoksen mahdollisuudesta ja mahdottomuudesta.

Asia on niin tärkeä, että siitä kannattaa puhua, vaikka johtopäätös kaikkien ilmaistujen mielipiteiden jälkeen olisikin: kukaan ei ollut täysin oikeassa. Viittaan tämän lehden sivuilla käytyyn keskusteluun, joissa on tullut hyviä ja tärkeitä näkökulmia esiin.

Muutoskertomukset ovat herättäneet kiinnostusta mutta myös kritiikkiä. Ovatko kertomukset aitoja, voiko ongelmista oikeasti päästä, voiko kaikki muuttua vai onko se menestyksen teologiaa?

Toki kun ihmisen elämän suuri tragedia ja siitä selviytyminen ahdetaan parille kirjan sivulle, kaikkea siihen liittyvää kipua ja tuskaa ei saa näkyviin, ei myöskään sitä, mitä haasteita elämä on tarjonnut sen jälkeen ja sitä ennen.

Kaikilla muutos ei tapahdu niin nopeasti ja toisilla ei näkyvästi ollenkaan. Näen, että kertomuksissa halutaan korostaa sitä hyvää, mitä usko on tuonut mukanaan. Se on kuin välähdys siihen hetkeen, kun Jumalan armo kosketti lämmittävällä paisteellaan avutonta ja kurjaa.

Ydin ei olekaan siinä, kuinka hyvä ihminen on, vaan kuinka hyvä Jumala on. En näe niitä tarinoina uskon vahvuudesta, vaan kertomuksina siitä, kuinka mahdottomistakin tilanteista armo on auttanut eteenpäin.

Jokaisella on oma elämäntarinansa.

Evankeliumikertomusten äärellä voi välillä ihmetellä, miten kaikki eivät osanneet ollenkaan iloita esimerkiksi siitä, että Jeesus paransi sokeana syntyneen tai herätti jo muutaman päivän kuolleena olleen tai miten hän antoi uuden ihmisarvon halveksitulle ihmiselle.

Miten he saattoivat olla niin sokeita, että eivät iloinneet tervehtyneestä, vapautuneesta, henkiin heränneestä?

Sama hämmennys nousee tuhlaajapoikakertomuksen äärellä, miten isoveli ei saattanut iloita siitä, että kadoksissa ollut veli tuli takaisin, kuollut palasi eloon, kuten kertomuksessa sanotaan?

Itselleni herää kysymys, mitä olisi tapahtunut niiden missiokirjan 15 ihmisen elämässä, ellei heille olisi löytynyt sitä ainoata kestävää apua ja turvaa, joka heitä auttoi?

Miten paljon surua olisi seurannut heidän ja heidän läheistensä elämään ilman apua; nyt sen sijaan saamme yhtyä siihen iloon, että ”kadonnut on löytynyt ja kuollut on herännyt eloon”.

Mahdollisuus muutokseen on syvällä Uuden testamentin sanomassa. Jeesus aloitti toimintansa kutsumalla ihmisiä muutokseen. Monille lainopettajille se oli vaatimusta, jonka he torjuivat, mutta elämässä pohjilla oleville lupaus uudesta mahdollisuudesta.

Mitä olisikaan kristinusko ilman Paavalin kääntymistä ja täydellistä elämänmuutosta?

Myös täkäläisten herätysliikkeiden historiaan liittyy vastaavia kertomuksia. Ajan ja tahdin määrää hän, joka antaa elämän ja uskon, mutta muutoksen mahdollisuutta tarvitse myöskään kieltää tai pelätä. Hänen käsissään saa olla turvassa ja armossa, vaikka pistin jäisikin lihaan loppuiäksi, eikä itse toivomaa muutosta tapahtuisi.

Suurin muutos tapahtuu ihmisen sisällä armon kautta eikä se voi olla näkymättä ulos tavalla tai toisella. Luterilaisina puhumme kääntymisessä palaamisesta kasteen armoon, toiset käyttävät toisia sanamuotoja. Lopputulos on kuitenkin sama, sisäiseen pimeyteen on tullut valo.

Itse koen, että mahdollisuus muutokseen -ydinviesti ei ole lakia vaan evankeliumia, se ei ole käsky vaan lupaus, ei uhka vaan sanan mukaisesti mahdollisuus seurakunnasta tai herätysliikkeestä tai niihin kuulumattomuudesta riippumatta.

Jospa iloitsemme siitä, mitä armo voi saada aikaan!

Matti Salomäki

tuomiorovasti, Lapua