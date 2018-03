Lukijoilta: MUUT LEHDET

Kaleva haluaa avoimuutta islam-keskusteluun

Politisoituvasta islamista käytävään keskusteluun pitää saada avoimuutta niin, että ongelmista keskustellaan avoimesti asiapohjalta.

Käänteistä rasismia on myös liian pitkälle menevä kulttuurirelativismi.

Suomen muslimiväestön joukossa on suhteellisen paljon Syyrian ja Irakin taistelualueille lähteneitä jihadistitaistelijoita. Osa heistä on palannut takaisin ja osa on kaatunut taistelukentillä. Voidaan olettaa, että lähtijöiksi mielijöitä on enemmänkin kuin niitä, jotka ovat toteuttaneet aikeensa.

Vaikka asiaa ei ole syytä liioitella, on syytä varautua siihen, että radikalisoituneen islamistisen terrorin uhka kasvaa Suomessakin, koska myötäilijöistä voi ajan mittaan tulla toimijoita. Radikalisoitunut sukupolvi jatkaa toimintaansa vielä vuosikausia.