Lukijoilta: Mistä Ilpo Kokkila kertoi hienohelmalle?

Lukijoilta: Pahaa on, mutta missä hyvä?

Nykyisen pakolaisgeissin aikana on saatu aikaan selvä pahan akseli. Natsit. Toisen maailmansodan aikana syntynyt siviileihin kohdistuva tappokoneisto on nostettu esille uudestaan pahuuden esikuvana. Sitä on hyvä kammota ja vastustaa. Syyttää kaikkea liikkuvaa natsiksi. Lue lisää