Lukijoilta: Missä on julkisivulautakunta?

Missä on Seinäjoen julkisivulautakunta tai mitähän se mahtaa tehdä/ajatella?!

Ilkassa julkistettiin Alman uuden hotellin ”julkisivu”, se oli kamala ja näyttää Itikanmäen talojen kopiolta.

Miksi Seinäjoella hyväksytään niin hirveitä julkisivuja uusille rakennuksille. Ensin tuli Marilynin ”parkkipaikalle” se tiilihirvitys, sitten Framin verkko-hässäkkä ja Itikanmäelle nousi tiilikommuuni, jonka koko kokonaisuus on epäonnistunut (ahdas ja ruma).

Tiilirakennukset voivat/voisivat olla kauniita (vanhat tiilirakennukset), mutta miksi täällä meillä Seinäjoella niistä onnistutaan tekemään niin rumia. Ne voivat olla ns. uutta tiilirakentamista (uudenaikaisia), mutta ei, siinä ei ole onnistuttu, ne ovat vain yksinkertaisesti rumia.

Jokin aika sitten oli televisioissa sarja Suomen rumista kaupungeista, jossa Seinäjoki oli edustettuna ja sama ruma linja rakentamisessa näköjään jatkuu edelleen, eli pysytään ihmisten puheissa.

On Seinäjoella joitakin kauniitakin kerrostaloja, kuten Jaakkolantien 6–14 ja Vapaudentien 75–79 uudehkot talot. Onko muuten joku nähnyt jonkun kulkevan tai on itse kulkenut Aamunkoi-siltaa Itikanmäellä? Se on aika kaunis, mutta taitaa olla vähällä käytöllä.

Kaunista katseltavaa kaupungille