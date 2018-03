Lukijoilta: Miksi pitää rokottaa hysteerisesti pakolla?

Miksi influenssarokotuksesta on tehty hysterian aihe? Vakavia sairastumisia on kuitenkin oikeasti vähän ja jokavuotinen flunssahan on tavallista sairastamista.

Ihmeellistä, kun kukaan ei ajattele pitkäaikaisvaikutuksia. Perusterveelle ihmiselle rokote joka vuosi? Minkälaiset vaikutukset 10 vuoden päästä?

Tiedossa on hyvin dramaattisia vaikutuksia rokotuksista, neurologisia oireita ja infektioherkkyyttä. Ovatko hoitajat ja lääkärit niin toisarvoisia ihmisiä, että tällaisia kokeellisia rokotteita pakotetaan ottamaan? Työpaikan menetyshän on se seuraus rokotteista kieltäytyessä. Tekopyhyyttä väittää, ettei ole pakko.

Kuinka ihmeessä ennen on pärjätty ilman influenssarokotteita kaikki nämä vuodet? Jokainen tietää, että tavallinen flunssa kestää viikkoja, jälkitaudit seuraavat tavallisitakin flunssaa. Ei mitään valtavia potilaiden joukkosairastumisia ole oikeasti ollut. Miksi nyt olisi? Todellisuudessa hoitajat sairastuvat edelleen rokotuksista huolimatta. Monilla osastoilla on puolikuntoisia hoitajia töissä. Saadakseen sairaslomaa, on oltava hyvin sairas.

Ihmeellistä on myös informaation puute rokotuksesta. Mitä rokotus sisältää? Mitä ainesosia? Mitä haitta- ja sivuvaikutuksia, entäpä pitkäaikaisvaikutukset? Sen sijaan lääkkeiden tuoteselostuksessa on aina nämä mainittu, rokotushetkellä informaationsaanti on ollut minimaalista.

Tämä rokotuslaki ja toiminta muistuttaa Monsaton toimintaa USA:ssa. Kaikkien on toimittava sen ehdoilla, vaikka se aiheuttaa valtavaa ekologista tuhoa ja tuhoaa ihmisten terveyden.

Suurin valta on rahan valta. Onko Suomi vapaa korruptiosta?

Sairaala rikkoo itsemääräämisoikeuden lisäksi myös vaitiolovelvollisuuslakia henkilöstönsä terveystiedoista. Eikö silläkään ole enää mitään väliä? Onko eri asia, kun tiedonsaantiin on ”keksitty” kiertoilmaus ?

Vaikea sitä on sinne kirjoituspöydän taakse tietää, jos ei ole kosketusta todelliseen tilanteeseen – hoitotyön arkeen!

SUFFRAGETTI

