Lukijoilta: Miksi Juha Sipilän ja keskustan takki kääntyi?

Hämmästyttävän vähälle on jäänyt Sipilän ja keskustan takinkääntö Altian omistamisesta. Kuten tiedetään, keskusta vastusti Altian myyntivaltuuksien myöntämistä hallitukselle vuonna 2014 ollessaan oppositiossa. Mikään ei ole muuttunut sen puolesta, että kantaa olisi pitänyt muuttaa. Vai onko?

Huomioitavaa on, kun valtion omaisuutta hallinnoimaan perustettiin kehitysyhtiö Vake Oy vuoden 2016 lopussa, niin siihen siirrettiin valtionyhtiöitä 2,5 miljardin arvosta. Tämän omaisuuden käyttöön hallitus sai eduskunnalta täyden vapauden myydä sieltä yhtiöitä eduskunnalta kysymättä.

Altialle oli kohtalokasta joutua Vakeen, jonka syntymisestä HS pääkirjoituksessaan 18.3.2018: ”... saattaa syntyä isännättömän rahan alue, jossa veronmaksajan omaisuudella ryhdytään sellaiseen, mitä ei tehtäisi omilla rahoilla tai eduskunnan valvovan silmän alla”.

Seinäjoella 17.3. pidetyssä infotilaisuudessa Altian toimitusjohja Pekka Tennilä lupaa, että Altia on hyvä ja vakaa osingonmaksaja, se toimii vakaalla ja kannattavalla alkoholijuomamarkkinalla, on markkinajohtaja ja sillä on hyvät brändit. Altialla on siis kaikki edellytykset kannattavaan ja hallittuun kasvuun.

Miksi Altia siis ylipäätään piti viedä pörssiin, vieläpä luopua valtion enemmistöosakkuudesta. Löytyykö tässä selitys, kun hallituksen kärkihankkeita ovat biojalostamot? Syyskuussa 2015 perustettiin Furetan oyj, jolla on tavoitteena rakentaa Kristiinankaupunkiin biojalostamotehdas 300 miljoonalla eurolla. Se ei ole kuitenkaan kyennyt saamaan rahoitusta markkinoilta. Hanke jäi myös toisellakin helmikuussa (2018) päätetyllä hakukierroksella työ- ja elinkeinoministeriön kärkihanketuen ulkopuolelle.

Aiotaanko Altiasta saatuja miljoonia sijoittaa näihin kärkihankkeisiin, vaikka niiden toimivuudesta ei ole mitään näyttöä, eivätkä sijoittajatkaan niihin usko?

Risto Kuivaniemi

Lappeenranta / Ilmajoki