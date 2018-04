Lukijoilta: Miesten nimet sankarihaudoilla

Rauhanturvaajana pakolaisleiriä katsellessa ymmärsin, että tyttöjen koulutus on ainoa tapa saada parannusta heidän elämäänsä. Suomessa naisten koulutustaso on huimasti noussut ja he tulvivat työmarkkinoille. Samaan aikaan teknologian kehitys vähentää työpaikkoja.

Paha yhtälö pojille. Naisten kohonnut itsevarmuus on vienyt kohtuuden viisarin osin ääriasentoon. Pojat tarvitsevat myös arvostusta.

Viekää feministit, kansainvälisetkin, suomalaisille kirkkomaiden sankarihaudoille. Miesten nimiä. Monien arkuissa luki: Pyydetään, ettei arkkua avattaisi.

Naisia oli lottina, ja he kantoivat yhteistä taakkaa kotirintamalla. Miehet lähtiessään vastaiskuun ajattelivat äitiään, vaimojaan, morsiamiaan, sisariaan. Heidän puolestaan.

Kun nyt katselemme paraatiemme sotilaiden kasvoja, niin ymmärrämme, he ovat ensimmäisenä tulessa.

Pentti Kangasluoma

Lapua