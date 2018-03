Lukijoilta: Mahdollisuus muutokseen hämärtää luterilaista opetusta

Markku Tuppurainen ja Onni Jr. Haapala Mahdollisuus muutokseen -missiosta lähtivät oikaisemaan minulle syntynyttä heidän kampanjaansa liittyvää väärinkäsitystä (Ilkka 10.3.). He toteavat, ettei kampanja lupaa ihmisen ongelmien automaattista katoamista, vaan he haluavat tuoda ”toivon näkökulman ihmisen arkeen”.

Valitettavasti kritiikkini syy ei ole väärinkäsityksessäni, vaan se on luonteeltaan fundamentaalisempi. Tuppuraisen ja Haapalan korjaus ei muuta sitä tosiasiaa, että kampanjassa markkinoidaan kristillistä evankeliumia ihmisen elämän, joko näkyviin tai vähemmän näkyviin ongelmiin liittyvällä muutoksella, tai ainakin mahdollisuudella siihen.

Luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan ”evankeliumi on lupaus syntien anteeksiantamisesta ja syntisen vanhurskauttamisesta” eli kelvatuksi tulemisesta Jumalan edessä. Nyt käynnissä oleva kampanja lisää puhtaan evankeliumin kuorrutteeksi toivon avun löytymisestä monenlaisiin muihin ongelmiin.

Luterilaisen tunnustuksen periaate evankeliumin puhtaana pitämisestä on pastoraalisesti viisas. Kun evankeliumiin sotkeutuu syntisen mielessä toivo omien ongelmien kaikkoamisesta, voi ongelmien säilyminen tai niiden palaaminen viedä mukanaan myös itse evankeliumin.

Toinen teema, missä kampanja sotkee puhdasta evankeliumia, on armon vastaanottamisen vaatimuksen tuominen suorituksista vapauttavan evankeliumin rinnalle. Tämä näkyy myös Tuppuraisen ja Haapalan vastineessa. Luterilaisen uskon keskiössä on käsitys yksin armosta tapahtuvasta Jumalan pelastustyöstä. Tämän opetuksen perusteella mm. tunnustuskirjoihin kuuluva Yksimielisyyden ohje kieltää opettamasta, että ”jokin pelastuksen peruste löytyy myös meistä.”

Varsinaisesti en kritisoi vastineen minulle kirjoittaneita helluntailaisia veljiäni, koska nämä esille nostamani teemat ovat osa helluntailaista opetusta. Eihän heitä voi kritisoida oman perinteen tuomisesta yhteiskristilliseen kampanjaan.

Sen sijaan haluan kannustaa meitä luterilaisia muistamaan juuriamme. Luterilaisuuden vahvuus on ollut siinä, että Kristusta on julistettu ylimääräisiä lupaamatta, ja että armo on nähty niin täydellisenä, ettei evankeliumin lupausten lisukkeeksi ole tarvinnut esittää ratkaisujen ja uskonsuorituksien vaatimuksia. On luotettu siihen, että kyllä Herra asiansa hoitaa.

Tämä linja on pitänyt monia heikkoja ja haparoivia, uskonsa kanssa epäröiviä sekä liian suuriin lupauksiin pettyneitä mukana Kristuksen kirkossa, jota myös syntisten lasaretiksi on kutsuttu.

Toivotan kaikesta huolimatta Mahdollisuus muutokseen -kampanjalle ja sen kanssa töitä tekeville sisarille ja veljille kaikkea hyvää.

KALLE HILTUNEN

yleissihteeri/pastori

Herättäjä-Yhdistys