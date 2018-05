Lukijoilta: Lyhyesti

Aktiivimalli ei toimi kaikille

Seitsemän lapsen isä, koulupahoinpitelyjen uhri. Kivut vaivana, ikää liian vähän, ei eläkkeelle. Kukaan ei palkkaa kipeää ihmistä töihin. Lääkärit eivät ota tosissaan, koska ei riittävän vanha. Kela ja vakuutusyhtiö piilottelevat vastuuta ja mikään ei etene. Nyt lisäksi kiusana aktiivimalli. Ei tästä tule mitään.

Leikataan pienistä tuloista, kun ei kykene töihin. Kiitos poliitikot. Aktiivinen pitäisi olla, vaikka olisi kuinka kipeä.

Työttömillä on perheet elätettävänä. Kukaan ei ole omasta tahdostaan vajaakuntoinen. Miten elää, kun pieniä alle 800 euron tuloja leikataan?

Onneksi 6 600 euron poliitikon tuloja nostetaan. En vaan pärjää. Kuka antaa minulle leivän?

Koulupahoinpitelyjen uhri

Hei kelakyytien käyttäjät!

Berner-soppa porisee jo aivan lupaavasti. Tänä keväänä on itseltäni jäänyt saamatta viisi (5) kelakyytiä, vaikka olen ne jo vuodenvaihteessa tilannut kirjallisena vakiona säilyvän aikatauluni perusteella. Tämähän ei Seinäjoella kelpaa, vaan vaativat tilausta puhelimitse, vaikka tästä ei ole missään mitään mainintaa!

Tuo on käsitettävissä vain siten, että haluavat joka puhelusta lisää tuloja. Ja kun keskustaksille yrittää soittaa, saa ensin lähes minuuttikaupalla kuunnella ”pilipalimusiikkia” ennen kuin kukaan vastaa.

Kaukana ei ole ajatus, että Sipiä&Orpo on antanut hiljaisen määräyksen takseille siivota vähin äänin pois nämä vain kuluja tuottavat ”asiakkaat”. Ja tämähän hoituu huomaamattomasti koska moni kelakyytitarvitsija tarvitsee hoitoaan päivittäin.

Merkitty mies

”Termi on pelkkää sanahelinää”

Kätilön hätähuuto 8.5.18. Tosiaankin sairaala on kaukana perheystävällisyydestä. Työssäoloaikoja pidennetty ja tämän myötä kotona oloaikaa leikattu. Huikeaa perheystävällisyyttä! Suuria henkilöstöryhmiä on siirretty uusiin perustettuihin yksikköihin ja ”hallintohimmeleitä” kasvatetaan vuosittain uusilla päälliköillä.

Päälliköt ovat kaukana perustyötä tekevistä ihmisistä. Enää ei välttämättä tiedä, kuka päälliköistä antaa luvan jäädä kotiin sairastamaan vatsatautia. Monelleko joudun soittamaan/laittamaan viestiä?

Tuntuu käsittämättömältä, että sairaalan johtoon kuuluva työntekijä, hallituksen päätöksellä, saa 300 euron palkankorotuksen monta kuukautta aikaisemmin, kun muut työntekijät saavat 25 euroa. Missä on hallituksen selkäranka?

Voi, kun pääsis eläkkeelle

Onko pakko ahtaa Y-talon rantaan ja parkkipaikalle

Seinäjoen terveyskeskuksen, päivystyksen, sairaalan parkkipaikoille tungetaan melontakeskuksen, elämysratojen, kuntoilijoiden jne. autot. Miksi kukaan ei ole koordinoinut harrastushankkeita vaikka toiselle puolelle järveä? Henkilökunnan parkki on aivan päivystyksen ja Y-talon edustalla. Rakennustyömiehiä on runsaasti, samoin harjoittelijoita autoineen.

Potilaat ryömivät kaukaa kuravellissä saadakseen niitä harjoittelijoiden hoitoja, joita ilmeisesti kukaan ei valvo. Sairaalanmäeltä puuttuu organisointi. vaikuttaa ADHD-puuhastelulta ahtaa kaikki mahdollinen Y-talon rantaa. Tuolla suolammella on toisella puolellakin ranta.

Terveyspalvelujen taso laskee edelleen sairaalanmäellä

Seinäjoen ensiapupäivystys

Olin pienen lapsen kanssa Y-talon päivystyksessä helatorstaina kello 21.45. Ei päästy etes ilmoittautumaan, kun alkoi tälläkin kertaa lappamaan aikuisia ihmisiä meidän ohi. He eivät ottaneet vuoronumeroa eivätkä kunnioittaneet edellään olevia.

On se kumma täällä Seinäjoella. Miten joka kerta joutuu odottamaan tuntikaupalla, että pääsisi lääkärille. Ihan poikkeuksetta mummut ja vaarit ja humalaiset ja narkkarit yms. ohittavat. Samalla ambulanssit kuskaavat juopuneita aikuisia toisesta ovesta jonojen ohi. Aikuisia, jotka on tyhmyyksissään juoneet liikaa ja tapelleet itsensä kuntoon, jolla voi ohittaa kaikki.

Alan käyttää lanssia lasten kuskaamiseen

Aikuiset hoitajat

Henkilöstöhallinto ja hoitohenkilökunnan kohtelu Seinäjoen keskussairaalassa on puhuttanut viime aikoina ja hyvä mielestäni niin. Toivottavasti saamme julkista vastinetta myös joskus, tai vielä mieluummin askellusta kohti 2000-luvun johtamistaitoja ja yhteistyötä.

Kuten useampi nimimerkki on jo lausunut, on kohtelu välillä aivan ala-arvoista ja johtamistyyli lähinnä autoritääristä ja kyykyttävää. Hieno lausahdus: ”Henkilöstö on tärkein voimavaramme,” on sanahelinää käytännössä. Hoitajana saat tuntea: ”Olet välttämätön paha, perheinesi ja toiveinesi.”

Olisiko näihin teemoihin ja tuntoihin yhteydessä myös tämän vuoden alusta kiihtynyt ilmiö sekä lyhyt- että pitkäaikaisten sijaisten kadosta? Alimiehityksillä ja jo surullisen kuuluisilla joustoilla mennään ja lujaa. Kauanko jaksetaan? Henkilöstön palveluyksikön (HPY) piti asiaa kaiketi järkevöittää ja parantaa, aivan päinvastoin on käynyt.

Vielä vähän jaksaa