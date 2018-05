Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Kotihoidon ”kukkaset”

Kotihoito on sinänsä ihan hyvä ja oikea huolehtimistapa, kun on kyseessä ikäihmisistä huolehtiminen. Ihminen haluaa asua omissa ”nurkissaan”, mutta ei enää pärjää ihan omineen, niin silloin yhteiskunnan apu on hyvä ja tarpeen. Lue lisää