Lukijoilta: Lyhyesti

Talkoot/kökkä

Löytyykähän Pohojanmaalta tai Etelä-Pohojanmaalta vielä henkilöitä, jotka voisivat kertoa, mitä eroa on talkoilla ja kökällä? Digisanakirja Wikipedia meinaa, että kökkä on sama, kuin talkoot. Muistikuvani ainakin Lehtimäeltä mummulasta on semmoinen, että talkoissa tarjotaan väelle oikein ruokaa. Kökkä taas oli pienimuotisempaa naapuriapua ja sen korvaukseksi oli kevyempää tarjoilua kuten kahvit ja nisut. Mahtaakohan verottaja ymmärtää jotenkin erotella kökän ja talkoot?

Jarmo Kantelinen

Vapaudentien jatke

Valtuustossa ei ole varmaan monta, joka vastustaisi Björkenheimin siltaa. Sen ajamisella pari vanhaa päättäjää on livahtanut valtuustoon jo 90-luvulta lähtien. Kysyin yhdeltä ja kuulin, että silta on nyt koplattu yhteen Vapaudentien jatkeen etenemisen kanssa. On tälle touhulle ihan oma nimikin.

Törnäväläinen

Tonnin eläke

Tonnin työkyvyttömyyseläkkeellä ei pärjää.

Täytyisi käydä hammaslääkärissä, gynekologilla, ostaa silmälasit.

Olisi hyvä käydä hierojalla, kuntosalilla, parturissa. Ostaa kotimaassa tehtyjä laatuvaatteita ja huonekaluja.

Samalla työllistäisi mukavasti.

Päättäjät voisivat muutaman kuukauden kokeilla miltä tuntuu oikeasti kituuttaa.

Aina voi haaveilla

Rahat pankissa

Pankit ovat auki hetken keskipäivällä? Jopa tämä vanha osuustoimintapankki, missä vanhusten rahat makaavat, vaan eipä niitä meinaa päästä nostamaan.

Netissä pitäisi osata toimia, mutta kun ei sitä ole. Vaihdan, kunhan sinne asti pääsen. Määrätäänkö kaikki Helsingistä vai onko oma harkintakin kadonnut?

Leskirouva