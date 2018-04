Lukijoilta: Lyhyesti

”Kyllä tähän maailmaan ääntä mahtuu”

Naapurillamme on koira, joka haukkuu tauotta. Jos harpin laittaa karttaan ja piirtää koiran kohdalta ympyrän, jatkuvalle metelille altistuu noin 20 asuntoa. Näissä asunnoissa asuu noin 60 ihmistä. Kaikille näille asukkaille naapurin sesse lähettää terveisensä 5.30–23.00 päivittäin. Hieman kauempana asuville haukunta kuuluu vaimeammin, mutta kuitenkin se tavoittaa vähintäänkin toiset 60 henkilöä.

On kuitenkin tilanteita, joissa päiväsaikaan ihmisten täytyy nukkua – vauva on valvottanut yön ja sekä vanhempi, että vauva haluaisivat nukkua. Muistisairaan omaishoitaja on hoitanut puolisoaan yön, hänkin haluaisi nukkua päivällä. Vuorotyötä tekevä on tullut kuuden jälkeen kotiin nukkumaa. Joskus olisi kiva pitää ikkunakin auki.

Maailmaan mahtuu ääntä, mutta yksi kovaäänisesti haukkuva koira voi helposti pilata usean naapurin elämän. Haukku on koiralle luonnollinen reaktio, sitä tuntuu olevan myös itsekkyys ihmiselle. Minulla on oikeus pitää koiraa keskellä asuntoaluetta ja antaa sen haukkua päivät pitkät hihnansa päässä, koska se on eläimelle luontaista. Minä omistan tontin, minä omistan koiran. Se on oikeuteni, sillä kyllä tähän maailmaan ääntä mahtuu.

Väsynyt

Suomi on kristitty maa

Hieno kirjoitus Kati Nummensalolta! Suomi tarvitsee nyt ihmisiä, jotka tuovat esille kristinuskon tärkeyttä. Lapsilla on oltava oikeus kristityssä maassa osallistua kristillisiin perinteisiin. Hengellinen aamunavaus edes kerran viikossa, ruokarukouksen lukeminen ja jumalanpalveluksiin osallistuminen tuovat turvaa levottomassa maailmantilanteessa.

Muulla tavalla ajattelevien lapset voivat varmasti olla poissa tilasta korvaavassa tapahtumassa, mutta miksi siitä pitää nostaa niin kova meteli. Suomi on kristillinen maa, eikä sitä tarvitse hävetä tai piilotella.

Lasten puolesta

Mihin tarvitaan nopeustauluja

Mihin tarvitaan nopeustauluja, jos kukaan ei noudata niitä tien päällä? Eli jos ajat 100 km/h satasen nopeusalueella niin kaikki ajavat ohitse. Esimerkiksi Kauhajoki–Kurikka-välillä kun ei ole peltipoliisia, niin kukaan ei noudata nopeusrajoituksia. Ajo on kuin villissä lännessä...

Ammattiautoilija

Postin jakamisesta

Postin jakajat eivät todellakaan ole selvännäkijöitä, vaan he yrittävät olla lähihoitajia, ruuan jakelijoita, nurmikon leikkaajia yms. Vaikka heidän pääasiallinen työnsä on postin jakelu! Tekisivät ensin hommansa, ja sitten mitä haluavat!

Onnistuisiko tuollainen käytäntö muualla työpaikoilla?

Kun aikoinaan päiväposti tuli päivällä, niin kyllä he osasivat silloinkin jakaa postit oikein, siitä ei nyt ole kysymys tässä myöhäisessä jakelussa. Mikä päiväposti sellainen on, joka jaetaan illalla seitsemän maissa?

Miina