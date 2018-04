Lukijoilta: Lyhyesti

Vihdoinkin arvoa minullekin

Tiedotusvälineiden mukaan THL on laatimassa kapitaatiosysteemiä per capita, joka toteutetaan henkilökohtaisella pisteytyssysteemillä. Jokainen kansalainen saa tietyn pistemäärän, jonka mukaan sairaanhoitofirmoille maksetaan potilaasta, jonka ottavat listoilleen.

Terveiden pistesaalis on vaatimaton, mutta meillä monisairailla kroonikoilla se tulee olemaan ruhtinaallinen. Emme siis ole tasa-arvoisia, vaan toiset ovat arvokkaampia, kuin toiset. Niinpä terveysfirmat saavat käyttää valinnanvapauttaan ja kilpailla minusta, saadakseen potilaakseen juuri minut ja minun mukanani teidän veroeuronne.

Aivan hekumoitsen ajatuksella saada nähdä arvoni euroissa! Olen jo niin arvokas, että vakuutusyhtiöilläkään ei ole enää varaa maksaa sairauskulujani ulkomailla. Lääkärinikin sanoi, että olen niin ainutlaatuinen, ettei alan tutkimuskirjallisuudesta löydy vastaavaa. Ainutlaatuinen. Poikkeuksellinen. Taidankin olla oikein miljoonamies.

Kassankilinän filosofi

Aurinkopaneelia ei myydä tuotantotakuulla

Ruotsin aurinkosähkön tuotantokapasiteetti kasvoi viime vuonna 65 prosenttia. Aurinkosähköä tuotetaan nyt yhteensä runsaan 230 megawatin teholla. Maassa on Ruotsin Energiaviraston mukaan nyt 15 300 aurinkosähkön tuotantoyksikköä. Näistä 85 prosenttia on pieniä, teholtaan alle 20 kilowatin yksiköitä. (T&T 28.3).

Suomessakin kaupankäynti kiihtyy, kun isot sähköntuottajat ovat lähteneet markkinoille. Omakotiväki on nyt saanut yhteydenottoja, joissa muodikasta aurinkosähkölaitosta myydään mielikuvapainotteisesti. Yhteyksiä on otettu ja olen kysellyt itsekin. Kaupanteko on kuitenkin tyssännyt siihen, kun vaadin laitteille tuotantotakuutestin.

Se olisi esimerkiksi viisi kesäkuukautta ja toimittaja sitoutuisi keskimääräiseen energian tuottoon. Mikäli siihen ei päästäisi, hyvitystä tulisi yhteisesti sovitun periaatteen mukaan. Tämä toisi luotettavuutta maallikon hankinnalle ja antaisi pohjan kannattavuuslaskennalle. Toistaiseksi myyjät eivät ole luottaneet riittävästi tuotteisiinsa ja kun en usko väitteenvaraisiin puheisiin, ei kauppoja ole syntynyt.

Esko Järvenpää

koneteknikko

Jämsä

Tavalliset veronmaksajat

Mitä Suomen hallitus ja eduskunta aikoo tehdä Suomen tavallisille ihmisille? Eläkkeensä työllänsä ansainneet eivät ilmeisesti ole ihmisiä, koska eläkkeiden indeksikorotukset on jäädytetty viime vuosisadalle. Se on eläkkeissä jo noin 30 prosentin alennus.

Eräs loikkari oli populistisesti esittänyt indeksijäädytyksen poistamista. Eihän sellaista voi hyväksyä hyvätuloiset niin sanotut kansanedustajat. Sote-sotku on jo liian suuri lehmänkauppa. Kokoomuksen valinnanvapaus ja keskustan maakuntauudistus, jota on päähänpinttymänä viety väkisin toteutettavaksi.

Nyt on esityksissä ihmisten pisteytys. Rodunjalostuksella on huono kaiku menneisyydessä. Vakuutusyhtiöiden pisteytys ei ole sama asia kuin terveydenhuollon pisteytys, jos sellainen aiotaan saada läpi eduskunnassa. Vakuutusten ottaminen on vapaaehtoista, mutta terveydenhuollon palveluja joutuu ottamaan jokainen suomalainen jossain vaiheessa elämäänsä. Mitä nämä niin sanotut kansanedustajat aikovat tehdä eduskunnassa?

a.D.2018