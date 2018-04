Lukijoilta: Lyhyesti

Helpota sinäkin postinjakelua

Hyvät ystävät moititte postin jakelua! Yksi iso syy on kun ei ole postilaatikoissa nimiä ja numeroa, mistä ihmeestä jakaja tietää mihin jättää postisi. Eivät he ole selvännäkijöitä. Mielestämme postin tulisi vaatia että jakajien työ olisi helpompaa, olen itse etsinyt mihin jätän kirjeen.

Autetaan jakajia

Hyllykallio

Miksi Google ei tule Suomeen ja ICT-alan yritykset Seinäjoelle

Viitaten Timo Ahopellon kirjoitukseen, jossa pahoiteltiin tietotekniikan alan koulutuksen supistumista Suomessa. Myös Seinäjoki on ollut mukana koulutuksen supistamisessa. Ammattikorkeakoulu on lakkauttanut ICT-insinöörien koulutuksen, ilmeisesti tarpeettomana. Lehtitietojen mukaan jo ainakin kaksi tietotekniikan alan yritystä on viime aikoina ollut laajentumassa Seinäjoelle, mutta kumpikin on perustanut uuden toimipaikan muualle.

Pitäisikö Seinäjoelle palauttaa ICT-insinöörien koulutus takaisin? Montakohan työpaikkaa ja veronmaksajaa kaupunki on tässä menettänyt?

Digiloikka

Vikingloton voitonjako

Arvonnassa 11.4. löydettiin yksi 6+1 oikein rivi. Ihmettelen, kuinka kuuden rastin rivillä voi saada seitsemän oikein. Luulin sen olevan mahdollista ainoastaan, jos lisänumero sisältyy niiden kuuden oikeassa rivissä olevien numeroiden joukkoon. Näin ei ollut. Kun viimeksi olen Vikinglottoa pelannut, ei riviin saanut merkitä kuin 6 rastia. Onko peli muuttunut siten, että riviin saakin nyt merkitä 7 rastia?

Ymmällään