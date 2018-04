Lukijoilta: Lyhyesti

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä

Nyt yhtiökokouksien alla kannattaa muistaa, että isännöitsijä on taloyhtiön palkkalistoilla. Isännöitsijän voi aina vaihtaa, jos hänen toimintaan ei olla tyytyväisiä. Nykyiset isännöitsijät toimivat paremminkin kirjanpitäjinä kuin isännöitsijöinä.

Jos talossa on häiriökäyttäytymistä, isännöitsijä ei puutu siihen, vaan kutsuu virkavallan paikalle. Aikaisemmin isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja kävivät paikan päällä, ja asia tuli hoidetuksi.

Kuka valvoo yhteistyökumppanien pätevyyksiä? Taloyhtiön hallitukselta vaaditaan tarkkasilmäisyyttä siinä, jos asukas haluaa talonmiehen tekemään jonkin työn, joka kuuluu asiakkaan maksettavaksi, ettei siitä laskuteta taloyhtiötä, eikä laskua kierrätetä isännöintitoimiston kautta. Yhtiökokousta odotellessa.

80 v.

Työnantajat pois norsunluutornista

On outoa, että työpaikkoja löytyy paljon, mutta ei löydy oikeaa työntekijää. Nyt vaaditaan työnantajia tulemaan pois sieltä nousunluutornista työttömien joukkoon ja hakemaan työtöntä työmaalle opetettavaksi tehtävään. On turhaa huutaa jonkun koululaitoksen opiskelijoita tehtävään, koska ne joudutaan myös työpaikalla opastamaan.

Muistan, kun ruotsalaiset hakivat työntekijöitä Suomesta 1970-luvulla, niin oikeasti he työllistivät eikä ollut mitään venkoilua tai huudettu valtiota apuun. Työ on ilmeisesti muuttunut tai asenteet työtä kohtaan ovat menettäneet merkitystä, koska tärkeämpää on saada osakkeenomistajat tyytyväiseksi tavalla, joka on jakomielinen.

Voisi sanoa, että työtä täytyisi alkaa arvostaa. Sitä kautta tulee vaurautta sekä jakovaraa. Luulisi, että tärkeä työpaikka löytää tekijän, jos vain on asennetta, niin työn antajalla kuin työntekijällä.

Kävelijä

Lappajärvi

Katujen kunnossapito

Miksi näitä sepelien harjauksia ei ole aloitettu, viikolle luvattu +15 ja kaikki harjaamatta. Pitääkö vappuna pölyttää...

Viemärit Kalevankadulla niin täynnä sepeliä, etteivät edes rännit vedä vesiä. Taidan aloittaa itse tyhjäämisen, kun kaupungin porukat eivät siihen pysty. Aktiivimallin ehto täyttyy ainakin omaehtoisesti. Eri asia maksaako kukaan. Itseä ärsyttää tämä saamaton vetelyys. Kaikki katukivetysviemärit tukossa. Ja joku insinööri piirtänyt kaadot pieleen. Entisen Aurinkomatkojen toimiston edessä vesi lainehtii jalkakäytävällä, viemäri väärällä puolella. Aina jos sataa tunnin kaksi. Hypätkää nyt kerran päivässä autoista pois, ja kävellään metri.

Affe Franttila

Seinäjoki

Hallituksen kaupat

Hallitus aikoo käyttää eriarvoisuuden torjumiseen 70 miljoonaa. Vaalit ovat näköjään tulossa. Nyt onkin mitä torjua, kun eriarvoisuutta on lisätty vuosia leikkaamalla muilta paitsi keinottelijoita, kasinopelureilta, veroturvapaikanhakijoilta, suurituloisilta tyhjäntoimittajilta, osinkotulotyöttömiltä, omistajilta ja muilta liikarikkailta.

Osaltaan eriarvoisuutta torjuu varmaan irtisanomisen helpottaminen, joka helpottaa työllistämistä.

Jatkakaa viimeiset kuukaudet samaan malliin, niin äänestäjät palkitsevat. Vielähän tässä ehditään saada kepun vastustama ja kokoomuksen haluama valinnanvapaus, ja kepun haluama ja kokoomuksen vastustama maakuntauudistus.

Lehmänkaupat se on joka kannattaa.

Minä ensin