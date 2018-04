Lukijoilta: Lyhyesti

Nurmonjoentielle saatava pyörätie

Atria on Seinäjoelle tärkeä työllistäjä ja veronmaksaja. Moni Latikan alueelle rakentanut ja rakentamista suunnitteleva odottaa edelleen turvallisempaa kulkuväylää Nurmonjoentiellä. Missä viipyy aloitus? Valituksien ei pitäisi kestää näin kauan. Myös toivomus olisi ja Atrialta painostusta, että liittymä Latikan asuinalueelta tehtäisiin turvallisemmaksi ylitettäessä Lapuantietä Atrialle. Samalla alue kehittyisi ja rakentuisi toivotulla tavalla.

Latikan alue odottaa myös leikkipuiston ja viheralueiden rakentamista jolla on merkitystä alueen yleisen viihtyisyyden ja -myymisen kannalta kaikille.

Missä viipyy

Nurmo

Alfa tv:ssä islamin leviämisestä

Alfa-tv:ssä oli selventävä haastattelu islamista. Haastateltavina oli mm. kirjailijatoimittaja Hege Storhaug sekä islaminuskosta kristinuskoon kääntynyt Mona Walker. Naiset ovat tutkineet islamia paljon.

Haastattelussa tulee hyvin ilmi islamin leviämisen vaikutuksista Eurooppaan.

Hege on kirjoittanut kirjan nimeltä ”Islam-yhdestoista vitsaus”. Uusi painos kirjasta on tulossa huhtikuun lopulla kirjakauppoihin. Haastattelu on katsottavissa www.permanto.fi.

Ohjelman katsonut

Työtä olisi, kun käytettäisiin mielikuvitusta !

Ei tarvitsi olla jouten, kun ojarumpujen ja viemärien sihdit putsattaisiin, pyörätietä harjan kanssa putsattaisiin vaikka katuluudilla. Silloin pyörätietä pitkin olisi kiva ajella jo nyt.

Ei muuta kuin luutimaan teitä puhtaaksi ja sepeliä talteen tulevaa ”wintteriä” varten, että ei taas liukastella.

Nyt ei pölise, kun on märiät sepelit. Pölyyttäminen, kun on kiusallista allergisille.

Allergiasta kärsivä!