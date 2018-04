Lukijoilta: Lyhyesti

Kelataksin turhaa odotusta pääsiäisviikolla

Jouduin pääsiäisen kunniaksi taistelemaan kelataksin toimimattomuuden kanssa. Keskustaksi Seinäjoki, suuret kiitokset, jos ylipäätään näin voi sanoa, ilman pyyntöäni parisen viikkoa sitten aloittamastanne eutanasiahoidosta, koskien kolmasti viikossa tarvitsemiani dialyysikäyntejäni!

Kelataksia odottelin suotta useana päivänä. Onneksi oli oma auto käyttökunnossa ja itsekin olin välttävässä ajokunnossa, niin eipä tarvinnut aivan vielä alkaa jälkikasvunkaan ruuvaamaan kantta päälle!

Tuo sairaushan ei kärsi monenkaan päivän hoidottomia aikoja.

Toivottavasti Sipilä & Orpo saivat nyt säästöön sen verran rahaa, että Seinäjoellekin kyettäisiin hankkimaan kelataksitilauksia hoitamaan joku atk-taitoinenkin henkilö.

Ja muille kelataksia käyttämään joutuville: Ottakaa huomioon, että kolmen kuukauden päästä on Berner-soppa lusikoitavissa. Älkää antako periksi, pitäkää puolenne, muuten saattaa henkikulta olla löyhässä!

Kolmekasi

”Näen sinut omana itsenäsi”

Otsikko on laulun teema hienosta ikäihmisille tarkoitetusta englantilaisesta Yle Areena elokuvasta ”Laulu Marionille”, jossa varttuneiden ryhmä harjoittelee kuorokilpailua varten.

Aviopari, mies mörkö, nainen eloisa. Poika, lastenlapsi. Uusiutunut syöpä. Englanlaisen pikkukaupungin lähiö. Kaunis, sielukas, nuori musiikinopettaja, jolla ei ole ikäisiään ystäviä. Ryhmässä näkyy brittiläisen yhteiskunnan monikulttuurisuus.

Sopii omaishoitajille, kotihoitajille, erilaisten harrastusryhmien vetäjille.

Jaana Wiik on kääntynyt hienosti laulujen sanat. Jotkut kääntäjät ovat niin laiskoja, etteivät jaksa kääntää Areena-elokuvien nimiä.

Olemme jo tarpeeksi katselleet erilaisia murhafantasioita. Wallander ja Beck ovat hyviä, sotaelokuvien väkivalta ymmärrettävää. Tarvitsemme tämän elokuvan kaltaisia tähtihetkiä.

Pentti Kangasluoma

Lapua

Puhelinkaapeli oli poikki – ei ollut lakkoa

31.3.2018 oli juttu Lapuan Patruunatehtaan räjähdysonnettomuudesta.

Puhelinlakkoa ei sinä päivänä ollut, vaan Nurmossa Atrian kohdalla oli kaivinkone katkaissut puhelinkaapelin.

Lapuan terveyskeskuksen pihassa oli nimismies Pentti Kangasvierillä radiopuhelin, jolla saatiin yhteys Seinäjoen keskussairaalaan.

Mukana ollut

Paha kello kauas kuuluu

Heimoni kuvaa luodaan valikoidusti. On Juha Mieto mämmeineen. On Pöyrööt, Duudsonit, on elokuvan tarjoamat mallit, uho ja trossaus. Sitten on tämä kateus.

Arkkitehti Paaso löi Ilkassa Seinäjoen syntinippuun vielä provinssin, tangon ja valkoisen Suomen vanhan päämajan. Hän on Kauhavalta.

Hän kysyy: ”Pitäisikö koko Suomen muuttua maaseutukaupunki Seinäjoen henkeen?”

No ei. Siihen eivät kaikki pysty. Mutta kun jätetään marginaali-ilmiöt sivuun, oma heimo voisi saada siitä hengestä osviittaa nykymaailmassa pärjäämiseen.

JK. Yksi sen näyttö on Kyrkösjärvi. Siellä sopii kaupunkilaisten iloita parhaasta vuodenajasta. Hyvää kevättä.

Jarmo Lintala

Seinäjoki