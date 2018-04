Lukijoilta: Lyhyesti

Parantuminen syömishäiriöstä

Ajattelin kantaa korteni kekoon ”Mahdollisuus muutokseen” -kampanjan puitteissa ja kertoa parantumiseni syömishäiriöstä.

Loppiaisena painoin illalla 92 kiloa ja minulla on aika paha nivelrikko selässä ja polvissa. Olin tuskastunut, kun laihdutus aina kaatuu ahmimiseen, olihan minulla BED-syömishäiriö.

Luin Raamatusta, että mässäily on synti. Minulla oli valtavat paineet parannuksenteon ja kipujeni suhteen. Kerran taas luin Raamattua: ”Minkä Poika tekee vapaaksi, tulee todellisesti vapaaksi”. Pyysin: ”Paranna Jeesus syömishäiriöstä ja auta, ettei olisi pakko ahmia ja mässäillä enää”.

Se oli ihmettä, että se olikin kerrasta poikki! Olen pudottanut jo noin kahdeksan kiloa eikä ole ollut yhtään retkahdusta ja ahmintakohtausta.

Ihana olla vapaa ja kerrankin onnistua, ilman kallista personal traineria. Kivutkin ovat vähentyneet kun ystävät ovat puolestani rukoilleet.

Pirkko Viitala

Teuva

Lakia ei voi kiertää Raamatulla

Onkohan tuo otsikko perjantain Ilkassa toimittaja Ulla Jäskän vai professori Urpo Kankaan? Kangas kuitenkin jatkaa: ”Maallinen oikeus menee kirkon oppien edelle.” Missähän asiassa, ei ainakaan avioliittokäsityksessä? Maallinen oikeus on päättänyt vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja ja siihen sillä on täysi oikeus. Siihen on myös olemassa viranomaiset ja paikat. Kirkolla on oma käsitys avioliitosta, joka on miehen ja naisen välinen liitto. Kirkossa vihitään kirkon yhteisesti sovitun opin mukaan avioliittoon.

On siis kaksi käsitystä avioliitosta ja kummallekin on oma tapa toimia. Ei näitä asioita saa sekoittaa keskenään. Laki antaa mahdollisuuden samaa sukupuolta olevien vihkimiseen, mutta se ei voi käskeä kirkkoa, jolla on tähän asiaan oma lakinsa.

Ei professorin arvovallallakaan voi kirkon oppia muuttaa. Se on sellaisenaan toiminut pari vuosituhatta ja saa sellaisena jatkuakin. Ei tehdä riitaa asioiden välille, joissa sitä ei oikeasti ole.

Veli Männistö​

Toholampi

Aktiivimalli

Jos joku yksityishenkilö haluaa osallistua aktiivimallin mukaiseen työttömän työllistämiseen vähintään tuon 18 tunnin minimiajan verran, niin voiko hän tehdä sen ja mitä sen toteuttamiseen vaaditaan?

”Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön tekee kolmen kuukauden kuluessa 18 tuntia palkkatyötä, josta tehdään työsopimus ja maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.”

Onko mahdolliselle työttömän työllistäjälle kerrottu hänen mahdollisuudestaan osallistua aktiivimallin mukaiseen työttömän työllistämiseen? Voisi olettaa, että monilla yksityishenkilöillä on tarjota työtä työttömälle vähintään tuon 18 tunnin verran, jos se on mahdollista ja jos hänellä on tieto siitä miten asiassa pitää toimia. Joku velvollisuudentuntoinen vastuuntuntoinen yksityishenkilö saattaa odottaa aiheesta tietoa työvoimaviranomaisilta!

Myllynmäeltä

Erilaisuus rikastuttaa

Aamun kohokohta on aamuhartaus, juuri näitä hieman erilaisia kaipaan. Niihin on kyllä piilotettuna asian ydin, kätkettynä arkipäivän asioihin. Kun Olavi Virtanen on vuorossa, tietää että värikästä on sanoma, mutta niin kohtikäyvää ja satuttavaa.

Tällaisia myönteisessä mielessä Jumalan ”kylähulluja” kaipaa enemmänkin. Kyllä vaatii taitoa tuoda Raamatun sanoma nykypäivään. Kiitos kaikenlaisista hartauksista.

Hanna Väliaho

Töysä

Vapaudentien jatke

Törnävällä vastustetaan Provinssia, Björkenheimin siltaa, Vapaudentien jatketta ym. alueen kehittämistä. Kirkkotien kuusetkaan eivät elä ikuisesti.

On aika siirtyä positiiviseen ajatteluun ja tulevaan aikaan. Asiantuntijoiden arviot ovat paremmin kohdallaan kuin asukkaitten mutu-menetelmät.

Myllymäeltä todellinen mutu tuli tiistaina 27.3. Ohikulkutietä vastustettin henkeen ja vereen. Nyt näkyvät tulokset. Se mutusta.

Veritas

Seinäjoki